Юрзинов-младший: Финны побеждают за счёт самоотдачи и организации игры

Специалист по финскому хоккею, проработавший долгое время в Финляндии, бывший главный тренер "Салавата Юлаева", "Куньлунь Ред Стар" и "Сибири" Владимир Юрзинов — младший прокомментировал Лайфу сильные стороны финской сборной.

— В сборную Финляндии в этом году отказались приехать многие игроки НХЛ. В том числе и игроков из КХЛ там оказалось немного. Но зато получили возможность сыграть на мировом первенстве хоккеисты, выступающие во внутреннем чемпионате Финляндии и в других европейских клубах. Для многих из них этот чемпионат мира первый в карьере. На эту команду перед началом турнира, откровенно говоря, никто и не ставил.

Один из факторов успеха финнов — это работа их главного тренера Юкки Ялонена. Он опытный специалист, который работал и со сборной Финляндии, и с "Йокеритом". Под его руководством команда играет все 60 минут. Это показал матч со шведами. Его подопечные побеждают за счёт самоотдачи и организации игры. Сборная Финляндии уже сделала для себя большой результат на этом турнире, дойдя до полуфинала и на них не довлеет результат. Для финнов следующая ступень выше будет бонусом. В этом и заключается опасность финской команды, — сказал Юрзинов.

Напомним, полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдёт сегодня, 25 мая. Начало игры — в 16:15 по московскому времени.