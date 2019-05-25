Сборная России по хоккею в полуфинале ЧМ проиграла Финляндии

Единственную шайбу в третьем периоде забросил капитан сборной Финляндии Марко Анттила.

Сборная России на чемпионате мира в Словакии в полуфинальном матче со счётом 0:1 проиграла финнам.

Сборная Финляндии в первом периоде больше владела шайбой, перебросав россиян — 15-11. Команда Юкки Ялонена нисколько не стеснялась именитого соперника, опасно атаковала, стараясь забить быстрый гол. Голкиперу сборной России Андрею Василевскому пришлось не раз вступать в игру и выручать партнёров. После очередной атаки на наши ворота казалось, что финны всё-таки откроют счёт в матче, но российский вратарь остановил шайбу щитком на самой ленточке своих ворот.

Россияне также имели свои шансы забросить шайбу. В одном из таких моментов Александр Овечкин прорвался по левому флангу, финтом убрал защитника сборной Финляндии и пробил, однако голкипер финнов Кевин Ланкинен красивым сейвом среагировал на бросок.

Во втором периоде зрители также голов не увидели. Сборная России выровняла игру и старалась действовать первым номером. Финны же под давлением россиян немного сбавили обороты, но при первой возможности шли вперёд, не отказываясь от первостепенной задачи забить гол первыми. После одного из бросков финских хоккеистов только штанга спасла российскую команду. У россиян в одной из атак в касание опасно бросал Капризов — вратарь финнов отвёл очередную угрозу от своих ворот.

На шестой минуте третьего отрезка игры россияне заработали первое большинство в матче. После великолепного розыгрыша шайбы Евгений Дадонов бросал с убойной позиции, но голкипер финнов был вновь безупречен.

Сборная Финляндии открыла счёт в середине третьего периода: капитан команды Марко Анттила первым успел на добивание после броска своего защитника — 0:1.

Россияне предприняли попытки отыграться. За полторы минуты до финальной сирены Илья Воробьёв снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. Однако штурм российской команды не принёс никаких результатов. 1:0. Финны одерживают трудную победу и выходят в финал чемпионата мира.

Наша команда завтра сразится за бронзовые медали мирового первенства. Соперник определится по итогам матча Чехия — Канада.

Чемпионат мира.

Полуфинал.

Россия — Финляндия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)