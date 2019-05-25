Сборная Канады разгромила чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная Канады со счётом 5:1 уверенно победила Чехию и вышла в финал турнира.
Канадцы на шестой минуте первого периода открыли счёт. Лидер "кленовых листьев" Марк Стоун в быстрой атаке откликнулся на передачу Тройя Стчера — 1:0.
Tip, Tip, Horray! @MStoner61 gives @HC_Men the 1-0 lead #CANCZE #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
Watch the best plays at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/c1oNrOi4cS
Увеличить преимущество канадцам удалось через десять секунд после начала второго периода: Дарнелл Нерс прокатился за воротами чехов и переиграл Патрика Бартошака — 2:0.
.@drtwofive wrapped this goal with a bow for you Canada#CANCZE #IIHFWorlds @HC_Men @EdmontonOilers pic.twitter.com/LCMdj7hf7s— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
Спустя пять минут сборная Канады забросила третью шайбу — отличился Пьер-Люк Дюбуа — 3:0. После пропущенного гола чехи поменяли вратаря. Место в воротах занял Павел Францоуз. Правда, это не сильно помогло подопечным Милоша Ржиги, так как на седьмой минуте заключительного периода Кайл Террис снял все вопросы о втором финалисте чемпионата мира — 4:0.
.@kyleturris from @antomantha8 to widen @HC_Men's lead#CANCZE #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
Watch all the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/39y94pjc1W
На 13-й минуте Томас Чабот сделал счёт 5:0 в пользу канадцев. Через минуту усилиями Томаша Зохорна чехам удалось отыграть одну шайбу — 5:1. На большее сборную Чехии не хватило.
Сборная Канады одерживает уверенную победу и выходит в финал, в котором сразится за золото чемпионата мира с финнами. Чехи же с россиянами разыграют бронзовые медали.
Чемпионат мира. Полуфинал
Канада — Чехия — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Расписание:
26 мая:
Россия — Чехия в 16:45 (мск)
Канада — Финляндия в 21:15 (мск)
- Популярные
- По времени