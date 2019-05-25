Сборная Канады разгромила чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею

Определился соперник россиян в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Им стала сборная Чехии, уступившая во втором полуфинале турнира канадцам.

На чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная Канады со счётом 5:1 уверенно победила Чехию и вышла в финал турнира.

Канадцы на шестой минуте первого периода открыли счёт. Лидер "кленовых листьев" Марк Стоун в быстрой атаке откликнулся на передачу Тройя Стчера — 1:0.

Увеличить преимущество канадцам удалось через десять секунд после начала второго периода: Дарнелл Нерс прокатился за воротами чехов и переиграл Патрика Бартошака — 2:0.

Спустя пять минут сборная Канады забросила третью шайбу — отличился Пьер-Люк Дюбуа — 3:0. После пропущенного гола чехи поменяли вратаря. Место в воротах занял Павел Францоуз. Правда, это не сильно помогло подопечным Милоша Ржиги, так как на седьмой минуте заключительного периода Кайл Террис снял все вопросы о втором финалисте чемпионата мира — 4:0.

На 13-й минуте Томас Чабот сделал счёт 5:0 в пользу канадцев. Через минуту усилиями Томаша Зохорна чехам удалось отыграть одну шайбу — 5:1. На большее сборную Чехии не хватило.

Сборная Канады одерживает уверенную победу и выходит в финал, в котором сразится за золото чемпионата мира с финнами. Чехи же с россиянами разыграют бронзовые медали.

Чемпионат мира. Полуфинал

Канада — Чехия — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Расписание:

26 мая:

Россия — Чехия в 16:45 (мск)

Канада — Финляндия в 21:15 (мск)