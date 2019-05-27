Бронза на ЧМ — это провал для сборной России. Кто виноват?

Сборная России по хоккею проиграла свой главный матч года финнам в полуфинале чемпионата мира, и за это поражение полностью несёт ответственность главный тренер национальной команды Илья Воробьёв со своим штабом.

Сборная России завершила чемпионат мира в Словакии на третьем месте. В утешительном матче за бронзовые медали россияне в послематчевых буллитах со счётом 3:2 переиграли чехов. Для кого-то этот результат может показаться приемлемым, но сборная России ехала в Братиславу за золотом, и это факт.

Уезжали как на войну

Ещё перед стартом чемпионата мира на презентации национальной команды в Новогорске многие журналисты и специалисты в области хоккея понимали, что, обладая таким звёздным составом, сборная России имеет право биться только за первое место на предстоящем турнире в Словакии. Говорили об этом и сами игроки, зная, что другой результат на родине болельщики попросту не воспримут.

Ковальчук: "С такими партнёрами даже я в ворота могу встать!"

Нашу команду провожали будто не в хоккей играть, а сражаться с ненавистным врагом-захватчиком. Ребята уезжали под песню "Любэ" "Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат". Всё это сопровождалось клипом на большом экране, где отечественные истребители уничтожали врагов. Если так, то эту войну в Словакии мы проиграли.

Странный выбор капитана

Первое, что обратило на себя внимание, — это назначение капитаном команды Ильи Ковальчука. Интересно, почему именно он? Не за былые ли заслуги и время, проведённое в СКА? Ведь не секрет, что минувший сезон был худшим в карьере бывшего лидера сборной России. Форвард нередко пропускал матчи НХЛ, не попадая в состав "Лос-Анджелеса". Зачем после не самого удачного сезона его вообще было вызывать в сборную, давать нашивку капитана и определять в четвёртое звено к силовикам Андронову и Телегину, где ему явно не место, остаётся загадкой.

Место Ковальчука, когда он в хорошей форме и готов приносить пользу команде, — первое-второе звено. Но к этому чемпионату Илья оказался не готов, или же его попросту неправильно использовал главный тренер команды Илья Воробьёв. Капитан должен вести за собой партнёров, быть лидером на льду и в раздевалке, в трудную минуту брать на себя ответственность. Этого от Ильи мы не увидели. Да, он забил послематчевый победный буллит в игре с чехами, но этого мало.

Звёзды из НХЛ

Ни для кого не секрет, что в КХЛ есть два клуба, откуда проще всего попасть в сборную России, — это СКА и ЦСКА. Многие их называют базовыми клубами национальной команды, хотя руководство лиги и сборной России от этих штампов открещивается. Есть у нас и такой турнир, как Еврохоккейтур, где эти самые игроки и наигрываются в течение года, чтобы потом на чемпионате мира выглядеть единым сплочённым коллективом (как финны, к примеру).

Специально для этого соревнования несколько раз в сезоне ставится на паузу регулярный чемпионат КХЛ. Но, как обычно у нас бывает, перед стартом мирового первенства мы задвигаем всё это на второй план, направляем свой взор за океан в НХЛ, с надеждой ждём, чтобы побольше наших звёзд прекратили борьбу за Кубок Стэнли и приехали на чемпионат мира. Финны, кстати, от такого подхода к формированию своего состава отказались, сделав ставку на игроков, выступающих в своём чемпионате и европейских клубах. Результат нам известен.

В этом году, наверное, руководство сборной России и не ожидало такого подарка. Практически все сильнейшие российские игроки НХЛ на ранней стадии освободились от своих прямых обязанностей перед клубами и согласились приехать на чемпионат мира. Конечно же, их всех позвали в сборную, а вот что дальше с ними делать, похоже, никто в тренерском штабе россиян так и не понял. К хоккеистам по самоотдаче нет никаких вопросов. Парни приехали после первого зова, проведя длинные сезоны в своих клубах. Кто-то из них сыграл лучше, кто-то — хуже, но равнодушных в этой команде не было, а это главное.

Главный тренер Илья Воробьёв

Кандидатура главного тренера сборной России изначально вызывала много вопросов. Чем Илья Петрович заслужил такое доверие — возглавить национальную команду? По каким критериям выбирали кандидата на эту должность? Не потому ли, что он главный тренер СКА? Если так, то это полный провал ФХР.

Воробьёв на этом мировом первенстве показал, что руководить такой командой, как сборная России, ему ещё рановато. Да, у него были триумфы на тренерском мостике. В 2016 году магнитогорский "Металлург" под его руководством выиграл Кубок Гагарина. Но, во-первых, чемпионат КХЛ и чемпионат мира — два совершенно разных турнира, во-вторых, той победой Воробьёв во многом обязан своему предшественнику — канадцу Майку Кинэну, который и сколотил тот "Металлург", на багаже которого Илья Петрович и выиграл свой первый и единственный на данный момент трофей как главный тренер. Также в той "Магнитке" зажигало звено Мозякина, которое и без тренера знало, что делать на льду.

Как только команде стали необходимы перемены, Воробьёв оказался бессилен провести их безболезненно для клуба, и был уволен со своего поста. Позже, после увольнения Знарка из СКА и сборной России, Илья Петрович возглавил петербургский клуб и национальную команду страны.

Полуфинальная игра с Финляндией показала, что главный тренер полностью полагался на атакующий потенциал своих игроков, не имея запасного плана на игру. Перед матчем он рассказывал журналистам, что тренерский штаб изучил игру финнов. Но одно дело — изучить противника и совсем другое дело — знать, как против него действовать.

Наш тренерский штаб, в который помимо Воробьёва входят Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов, так и не понял, как нужно играть с финнами. Все наши лидеры были плотно прикрыты, броски с дальней и средней дистанции никакого результата не давали, а работа на чужом пятаке была недостаточно хороша. Финны же в свою очередь прекрасно разобрали игру сборной России.

Они знали, в какой хоккей будет играть наша команда. Их главный тренер Юкка Ялонен досконально изучил все сильные и слабые стороны сборной России. Это была его тренерская победа. У сборной Финляндии был план на игру, была некая система, которой она придерживалась. И если вдруг что-то пошло бы не так в матче, то наверняка к такому развитию событий Ялонен тоже был готов. А в этом и заключается работа главного тренера и его помощников. У нас, к сожалению, плана Б на игру с финнами не было. Думали, и так прокатит. Не прокатило.

Что теперь?

Летом Федерация хоккея России (ФХР) соберётся и будет подводить итоги, давать оценку выступлению сборной России на чемпионате мира. Очень хочется, чтобы на этом заседании были названы причины неудачного выступления нашей команды. Чтобы тренерский штаб объяснил, что помешало должным образом подготовиться к игре с финнами. И самое главное — кто понесёт ответственность за это поражение. Ведь Воробьёв не сам себя назначил главным тренером сборной России.

Конечно, можно нам объяснять, что бронзовые медали тоже успех. Только тогда перед следующим чемпионатом мира не рассказывайте болельщикам, что только первое место устроит сборную России.