ЦСКА разгромил "Крылья" и завоевал прямую путёвку в Лигу Европы

Армейцы добились положительного результата в своём матче и дождались осечки "Спартака".

В последнем туре этого сезона РПЛ ЦСКА сумел завоевать прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Армейцы в домашнем матче не оставили шансов "Крыльям Советов", обыграв самарскую команду со счётом 6:0.

Благодаря этой победе команда Виктора Гончаренко набрала 51 очко и обошла в турнирной таблице "Спартак", который в своём матче не сумел обыграть на выезде "Оренбург" (0:2).

Таким образом, ЦСКА занимает в чемпионате четвёртое место, "Спартак" — пятое. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы, спартаковцы начнут борьбу в турнире с квалификационного раунда.