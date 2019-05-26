Фанаты "Динамо" выбежали на поле нового стадиона после финального свистка

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Фанаты "Динамо" выбежали на поле нового стадиона после финального свистка

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Сегодня в Петровском парке состоялось открытие стадиона "Динамо", который находился на реконструкции более десяти с половиной лет.

После матча столичного "Динамо" и тульского "Арсенала" на новом стадионе им. Льва Яшина на поле выбежали сразу несколько фанатов бело-голубых. Один подбежал к вратарю и капитану Антону Шунину, другие просто снимали кофты и размахивали ими. Однако стюарды быстро смогли поймать нарушителей и увести их с поля.

Отметим, что матч завершился со счётом 3:3.

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