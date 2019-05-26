Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

В последнем туре 21-летний нападающий армейского клуба оформил дубль и не оставил шансов конкурентам.

Одной из интриг заключительного тура РПЛ был вопрос, кто станет лучшим бомбардиром сезона. Претендентов было несколько, но главный из них — Фёдор Чалов из ЦСКА — не дал конкурентам возможности к нему приблизиться. В игре с "Крыльями Советов" Чалов оформил дубль и оторвался от преследователей.

Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов. На третьем месте финишировал Виктор Классон из "Краснодара" с 12 забитыми мячами.