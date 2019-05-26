Главный тренер "Енисея" объявил об отставке

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Главный тренер "Енисея" объявил об отставке

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Фото © РИА "Новости" 

Команда Дмитрия Аленичева по итогам сезона заняла последнее место в чемпионате страны.

После завершения матча 30-го тура РПЛ против "Зенита" главный тренер "Енисея" объявил о том, что уходит в отставку. По словам Дмитрия Аленичева, срок его соглашения истёк и продлевать его ни одна из сторон не стала.

Аленичев принял "Енисей" в 2017 году, после чего вывел команду в Премьер-лигу. Однако в элитном дивизионе дела у клуба не заладились: "Енисей" мало побеждал, а сам Аленичев попадал в неприятные ситуации, периодически намекая, что его хотят подставить.

"Енисей" набрал двадцать очков в 30 матчах и занял последнее место в РПЛ, первым из команд лиги лишившись шансов на сохранение прописки в элите.

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