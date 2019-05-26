Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ

В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва в послематчевых буллитах победили сборную Чехии со счётом 3:2.

На чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная России в матче за третье место в послематчевых бросках со счётом 3:2 переиграла чехов и завоевала бронзовые медали турнира.

Россияне в начале матча владели инициативой и на 13-й минуте открыли счёт: Михаил Сергачёв набросил шайбу, Михаил Григоренко подставил клюшку, а Евгений Дадонов закрыл обзор вратарю — 1:0.

Чехи довольно быстро отыгрались, поймав россиян на пересменке, — Михал Репик реализовал выход один на один — 1:1. Под занавес первого периода Доминик Кубалик броском с убойной позиции вывел сборную Чехии вперёд — 1:2.

На первой минуте второго периода россияне сравняли счёт. Никита Гусев изящно обыграл защитника чехов, в результате чего шайба досталась Артёму Анисимову, от которого и последовал бросок, — 2:2.

Сборная Чехии ни в чём не уступала россиянам, перебросав сборную России — 44-22 — и имея достаточно моментов забросить третью шайбу. У россиян Никита Гусев мог всё решить за две минуты до конца третьего периода, когда бросал с неудобной руки в пустой угол ворот, но не попал. Основное время матча закончилось со счётом 2:2.

В овертайме сборная России больше атаковала. В конце добавочного времени всё тот же Гусев должен был заканчивать матч, однако форвард чудом не отправил шайбу в ворота чехов.

В серии послематчевых бросков точнее оказались российские хоккеисты. 3:2 — сборная России становится бронзовым призёром чемпионата мира.

Чемпионат мира. Матч за третье место.

Россия — Чехия — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0,2:0)