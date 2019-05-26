Квят финишировал седьмым в самой престижной гонке "Формулы-1"

Для российского пилота Toro Rosso это лучший результат по ходу текущего чемпионата мира.

В Монте-Карло завершился самый престижный этап в календаре "Формулы-1" — Гран-при Монако. На сложнейшей городской трассе, где практически невозможно кого-то обогнать, российский гонщик Даниил Квят сумел финишировать на седьмом месте — так высоко в итоговом протоколе по ходу этого сезона уроженец Уфы ещё не забирался. В этом сезоне ему часто не везло, однако в этот раз всё сложилось без эксцессов.

Great job all weekend by the team! 🙌



We come away from the #MonacoGP with some hard-earned points 🤜🤛 pic.twitter.com/PMBWP7jakX — Toro Rosso (@ToroRosso) 26 мая 2019 г.

В квалификации Квят был восьмым, однако за счёт штрафа Пьера Гасли стартовал в итоге седьмым. В ходе гонки ситуация немного изменилась: те, кто стоял выше Квята на старте, откатились назад, а те, кто был позади, опередили российского гонщика. Главным моментом для него стал пит-стоп, после которого он выехал на считаные доли секунды позади Карлоса Сайнса на McLaren.

Этот момент в итоге стал определяющим: из-за узости трека и отсутствия классических обгонных мест Квят до финиша гонки "просидел" за испанцем, финишировав на седьмом месте с отставанием всего в одну секунду. В общем зачёте Даниил поднялся на двенадцатое место, в активе россиянина теперь девять очков. Отметим, что следом за Квятом финишировал его партнёр-новичок Алекс Албон, так что для Toro Rosso гонка получилась удачной вдвойне.

Что касается лидеров, то очередную победу одержал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, хоть и далась она ему непросто. Британцу пришлось большую часть дистанции бороться с изношенными шинами и голландцем Максом Ферстаппеном, который в результате стартовых передряг вырвался на вторую позицию. Из-за слишком опасного выезда на пит-лейн гонщик Red Bull получил пятисекундный штраф, поэтому даже его яростная атака на Хэмилтона на последних кругах не дала никакого результата. Ферстаппен финишировал вторым, но в итоговом протоколе оказался только четвёртым, пропустив Себастьяна Феттеля на Ferrari и Валттери Боттаса на Mercedes.

Хэмилтон выиграл, Феттель стал вторым, Боттас — третьим. Единственное утешение для Ферстаппена: его признали гонщиком дня.

Ситуация в общем зачёте стала ещё приятнее для пятикратного чемпиона мира: он увеличил свой отрыв от партнёра по команде до семнадцати баллов.

1. Хэмилтон — 137 очков

2. Боттас — 120 очков

3. Феттель — 82 очка

4. Ферстаппен — 78 очков

...

12. Квят — 9 очков

Следующая гонка пройдёт в Канаде на автодроме имени Жиля Вильнёва 9 июня.