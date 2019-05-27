Красивый стадион, выходки фанатов и шесть голов. Как "Динамо" вернулось домой

В Петровском парке состоялось долгожданное для бело-голубых возвращение домой. Мы сходили на первый матч "Динамо" на новом стадионе и подробнее расскажем вам о нём.

Стадион "Динамо" имеет богатую историю. Здесь играл не только легенда мирового футбола Лев Яшин, на этой арене проводились летние Олимпийские игры 1980 года, матчи сборной СССР и Кубка СССР. В годы Великой Отечественной войны на этом стадионе был организован учебный лагерь. В 2008 году его начали реконструировать и открыли только сейчас.

Этого дня ждали тысячи фанатов и сами футболисты. Болельщики, кстати, активно подготовились. Сделали красивый перформанс.

На арене "Химки", где 10 лет играли бело-голубые, трибуны были слабо заполнены. А вот на матч-открытие пришло более 23 тысяч человек! Интересно, как будут ходить на матчи в следующем сезоне?

Сегодня нас поддерживало столько болельщиков, сколько я не видел никогда в жизни! Капитан "Динамо" Антон Шунин

Конечно, открытие привлекло внимание многих. Удобное время, выходной, солнечная погода и праздничная программа. Так, болельщикам представили новый гимн клуба. Его написал и исполнил давний поклонник команды, участник шоу "Голос 60+" Николай Арутюнов.

Слово предоставили рекордсмену клуба по количеству проведённых матчей за "Динамо" Александру Новикову, а также известному игроку бело-голубых Александру Точилину, который теперь возглавляет ФК "Сочи". Было показано много исторических кадров, даже звучали стихи Евгения Евтушенко.

Небольшая церемония открытия получилась душевной.

Заглянем внутрь!

Если говорить про места для журналистов, то придраться особо не к чему. Пресс-центр не очень большой, есть много телевизоров.

Отдельно находятся точка питания и зона отдыха, что правда очень важно.

На стенах в коридорах висят фотографии с памятными событиями из истории стадиона. Лев Иванович, конечно, тоже тут.

Зал для пресс-конференций просторный, много посадочных мест. Даже манекенам хватило место. Лежат отдыхают.

Ложа прессы расположена чётко посередине, что очень удобно. Есть много розеток, вай-фай. Правда, сначала розетки не подключили — забыли, но всё исправили быстро.

Отдельное спасибо за мягкие кресла!

А теперь о том, что не понравилось

Если включить режим "Ревиззоро", то где-то были пыльные перила. Но мелкие недочёты не изменили общего впечатления.

Но чуть было не испортили праздничное настроение динамовцев и гостей несколько фанатов... С финальным свистком они выбежали на поле. Первый подошёл к Антону Шунину, другие просто носились, размахивая шарфами и кофтами. Что они этим хотели сделать, не очень понятно. Скорее всего, им теперь запретят посещать матчи, ведь на стадионе, как объявлял диктор, ведётся видеонаблюдение. Так что вычислить нарушителей смогут быстро.

Не обошлось без ЧП. Сразу несколько фанатов выбежали на поле после матча #ДинамоАрсенал pic.twitter.com/4JlGBh4zBb — Life | Спорт (@sport_lf) 26 мая 2019 г.

Если говорить о логистике, то минусом является небольшая стройка перед стадионом. Расположение арены мегаудобное: метро находится буквально в двух шагах. И лишь закрытые забором строительные работы мешали потоку фанатов, выходящих со стадиона. Но несмотря даже на это, не было никакой давки, полицейские направляли болельщиков к нужным входам в метро ("Динамо" и "Петровский парк"). Разошлись быстро!

Ушли со стадиона быстро! На удивление... pic.twitter.com/WiclowW311 — Life | Спорт (@sport_lf) 26 мая 2019 г.

Открытие удалось! Был и яркий футбол (шесть голов), и аншлаг на трибунах, и хорошая церемония. Поздравляем всех бело-голубых с возвращением домой и делаем вывод: столица получила ещё одну современную, удобную и красивую арену.