Сборная Финляндии в третий раз в своей истории стала чемпионом мира

Дубль Марко Анттилы помог сборной Финляндии в финале чемпионата мира переиграть Канаду и выиграть золотые медали турнира.

Сборная Финляндии на шестой минуте первого периода могла открывать счёт, заработав право на исполнение буллита. Однако защитник финнов Оливер Каски не смог переиграть в очной дуэли вратаря канадцев Мэтта Мюррея. Канадцы имели игровое преимущество и на десятой минуте вышли вперёд: Ши Теодор сам себе создал момент и с убойной позиции заставил капитулировать Кевина Ланкинена — 1:0.

В начале второго периода финны заработали большинство, что помогло им сравнять счёт: капитан сборной Финляндии Марко Анттила точным броском пробил голкипера канадцев — 1:1.

Финская команда после забитого гола добавила в движении и на какое-то время зажала канадцев в их зоне. К концу периода сборная Канады отодвинула игру от своих ворот, снова завладев инициативой. В одном из эпизодов только штанга спасла финнов от второго пропущенного гола.

На третьей минуте третьего периода всё тот же Марко Анттила вывел сборную Финляндии вперёд, оформив дубль в матче — 1:2.

Канадцы бросились отыгрываться. Финны грамотно оборонялись и ждали своего шанса для контратаки. И такой шанс финской команде представился, который использовал Харри Песонен — 1:3. Канадцы тут же за четыре минуты до финальной сирены сняли вратаря и устроили настоящий штурм ворот сборной Финляндии. Финны выстояли и в третий раз в своей истории становятся чемпионами мира

Чемпионат мира. Финал.

Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)