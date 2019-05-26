Сборная Финляндии в третий раз в своей истории стала чемпионом мира

Сборная Финляндии на шестой минуте первого периода могла открывать счёт, заработав право на исполнение буллита. Однако защитник финнов Оливер Каски не смог переиграть в очной дуэли вратаря канадцев Мэтта Мюррея. Канадцы имели игровое преимущество и на десятой минуте вышли вперёд: Ши Теодор сам себе создал момент и с убойной позиции заставил капитулировать Кевина Ланкинена — 1:0.
Defender with moves 🕺 @stheodore17 for @HC_Men #CANFIN #IIHFWorlds @GoldenKnights— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/cptVeEeMpL
В начале второго периода финны заработали большинство, что помогло им сравнять счёт: капитан сборной Финляндии Марко Анттила точным броском пробил голкипера канадцев — 1:1.
The captain strikes again! @leijonat @jokerithc #CANFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/Hia9AXSNCx
Финская команда после забитого гола добавила в движении и на какое-то время зажала канадцев в их зоне. К концу периода сборная Канады отодвинула игру от своих ворот, снова завладев инициативой. В одном из эпизодов только штанга спасла финнов от второго пропущенного гола.
На третьей минуте третьего периода всё тот же Марко Анттила вывел сборную Финляндии вперёд, оформив дубль в матче — 1:2.
Anttila is leading the way for @leijonat #CANFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Watch the best clips at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/EBUr97j9Bb
Канадцы бросились отыгрываться. Финны грамотно оборонялись и ждали своего шанса для контратаки. И такой шанс финской команде представился, который использовал Харри Песонен — 1:3. Канадцы тут же за четыре минуты до финальной сирены сняли вратаря и устроили настоящий штурм ворот сборной Финляндии. Финны выстояли и в третий раз в своей истории становятся чемпионами мира
Чемпионат мира. Финал.
Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
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