Будущее сборной России. Чалов, Шапи и другие молодые звёзды РПЛ этого сезона
Коллаж © LIFE. Фото © РИА "Новости" / Михаил Киреев, © РИА "Новости" / Алексей Филиппов, © РИА "Новости" / Григорий Сысоев
ФЁДОР ЧАЛОВ, форвард ЦСКА (21 год)
- Лучший бомбардир РПЛ (15 голов)
- Провёл 30 матчей
- Вызван в сборную России
Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Безумно рад, что получилось выиграть в бомбардирской гонке! Большое спасибо моим партнёрам по команде и всем, кто поддерживал. Забивать голы хочется в каждом матче. Надеюсь, что в следующем сезоне это получится
Фёдор Чалов
ДМИТРИЙ БАРИНОВ, хавбек "Локомотива" (22 года)
- Провёл 23 матча
- Забил один гол
- Автор победного гола в финале Кубка России
- Вызван в сборную России
Фото © РИА Новости / Александр Вильф
Видно, как Баринов прогрессирует от игры к игре. Он превратился в настоящего мастера
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус
ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ, хавбек ЦСКА (21 год)
- Провёл 26 матчей
- Признан лучшим молодым игроком РПЛ 2018 года
- Вызван в сборную России
Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но я на первое место ставлю командные достижения. Буду дальше работать, чтобы достигать новых высот
Ильзат Ахметов — о премии лучшему молодому игроку
ИВАН ОБЛЯКОВ, хавбек ЦСКА (20 лет)
- Провёл 23 матча
- Забил 3 гола
- Признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
- Занял второе место в списке лучших молодых игроков РПЛ 2018 года
Фото: © ЦСКА
Все играют и стараются. Даже если что-то не получается, мы продолжаем работать. В дальнейшем будем прикладывать ещё больше сил для достижения наших целей
Иван Обляков
МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ, форвард "Краснодара" (19 лет)
- Провёл 20 матчей
- Забил 8 голов
- Несколько раз признавался игроком месяца в "Краснодаре"
- Вызван в молодёжную сборную России
Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив
Шапи полезнее, когда выходит на замену. Он усиливает игру, а таких игроков в нашем чемпионате не так и много
Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов
ИВАН ИГНАТЬЕВ, форвард "Краснодара" (20 лет)
- Провёл 20 матчей
- Забил 7 голов
- В декабре был признан лучшим игроком месяца в "Краснодаре"
Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив
У Игнатьева есть некоторые проблемы с воспитанием, но у него огромный потенциал. Взрыв, скорость, быстрота движений — это природное. Плюс он очень сильный физически и имеет голевое чутьё
Бывший селекционер "Краснодара" Николай Горохов
МАТВЕЙ САФОНОВ, голкипер "Краснодара" (20 лет)
- Провёл 14 матчей
- Пропустил 8 голов
- Несколько раз признавался игроком месяца в "Краснодаре"
Фото © ФК "Краснодар"
Пока ещё рано сравнивать меня с Акинфеевым, должно пройти время. Вот когда опыта поднаберусь, тогда уже можно будет что-то говорить
Матвей Сафонов
ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ, защитник "Краснодара"(22 года)
- Провёл 15 матчей за "Ростов" и 9 матчей за "Краснодар"
- Забил 2 гола
- Занял третье место в списке лучших молодых игроков РПЛ 2018 г.
Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Для "Краснодара" такой футболист, как Скопинцев, — находка. Он играющий футболист, который раскрылся в "Ростове"
Евгений Ловчев
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