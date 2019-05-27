Будущее сборной России. Чалов, Шапи и другие молодые звёзды РПЛ этого сезона

Будущее сборной России. Чалов, Шапи и другие молодые звёзды РПЛ этого сезона

Коллаж © LIFE. Фото © РИА "Новости" / Михаил Киреев, © РИА "Новости" / Алексей Филиппов, © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

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За будущее нашей сборной не страшно! Завершившийся сезон Российской премьер-лиги порадовал нас обилием молодых талантов. Воспитанники ЦСКА и "Краснодара" заявили о себе особенно громко. Рассказываем о главных звёздах чемпионата страны не старше 22 лет.

ФЁДОР ЧАЛОВ, форвард ЦСКА (21 год)

  • Лучший бомбардир РПЛ (15 голов)
  • Провёл 30 матчей
  • Вызван в сборную России

Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Безумно рад, что получилось выиграть в бомбардирской гонке! Большое спасибо моим партнёрам по команде и всем, кто поддерживал. Забивать голы хочется в каждом матче. Надеюсь, что в следующем сезоне это получится

Фёдор Чалов

ДМИТРИЙ БАРИНОВ, хавбек "Локомотива" (22 года)

  • Провёл 23 матча
  • Забил один гол
  • Автор победного гола в финале Кубка России
  • Вызван в сборную России

Фото © РИА Новости / Александр Вильф

Видно, как Баринов прогрессирует от игры к игре. Он превратился в настоящего мастера

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ, хавбек ЦСКА (21 год)

  • Провёл 26 матчей
  • Признан лучшим молодым игроком РПЛ 2018 года
  • Вызван в сборную России

Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но я на первое место ставлю командные достижения. Буду дальше работать, чтобы достигать новых высот

Ильзат Ахметов — о премии лучшему молодому игроку

ИВАН ОБЛЯКОВ, хавбек ЦСКА (20 лет)

  • Провёл 23 матча
  • Забил 3 гола
  • Признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
  • Занял второе место в списке лучших молодых игроков РПЛ 2018 года

Фото: © ЦСКА

Все играют и стараются. Даже если что-то не получается, мы продолжаем работать. В дальнейшем будем прикладывать ещё больше сил для достижения наших целей

Иван Обляков

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ, форвард "Краснодара" (19 лет)

  • Провёл 20 матчей
  • Забил 8 голов
  • Несколько раз признавался игроком месяца в "Краснодаре"
  • Вызван в молодёжную сборную России

Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив

Шапи полезнее, когда выходит на замену. Он усиливает игру, а таких игроков в нашем чемпионате не так и много

Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов

ИВАН ИГНАТЬЕВ, форвард "Краснодара" (20 лет)

  • Провёл 20 матчей
  • Забил 7 голов
  • В декабре был признан лучшим игроком месяца в "Краснодаре"

Фото © РИА "Новости" / Виталий Тимкив

У Игнатьева есть некоторые проблемы с воспитанием, но у него огромный потенциал. Взрыв, скорость, быстрота движений — это природное. Плюс он очень сильный физически и имеет голевое чутьё

Бывший селекционер "Краснодара" Николай Горохов

МАТВЕЙ САФОНОВ, голкипер "Краснодара" (20 лет)

  • Провёл 14 матчей
  • Пропустил 8 голов
  • Несколько раз признавался игроком месяца в "Краснодаре"

Фото © ФК "Краснодар"

Пока ещё рано сравнивать меня с Акинфеевым, должно пройти время. Вот когда опыта поднаберусь, тогда уже можно будет что-то говорить

Матвей Сафонов

ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ, защитник "Краснодара"(22 года)

  • Провёл 15 матчей за "Ростов" и 9 матчей за "Краснодар"
  • Забил 2 гола
  • Занял третье место в списке лучших молодых игроков РПЛ 2018 г.

Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Для "Краснодара" такой футболист, как Скопинцев, — находка. Он играющий футболист, который раскрылся в "Ростове"

Евгений Ловчев

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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