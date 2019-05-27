Кубок Черышева и кошмар Головина. Как российские легионеры провели сезон?
Коллаж © L!FE Фото © Twitter / Denis Cheryshev / AS Monaco
- Денис Черышев
- 28 лет
- Полузащитник
- "Валенсия" (Испания)
- Матчей: 41
- Голов: 4
- Передач: 5
- Итог: Кубок Испании
Фото © twitter/Denis Cheryshev
После яркого чемпионата мира Денис Черышев выиграл первый трофей на Пиренеях — Кубок Испании. К сожалению для полузащитника сборной России, в решающем матче с "Барселоной" он не играл из-за травмы. Но при этом вклад россиянина в победу всё равно гораздо больше, чем в двух предыдущих случаях, когда он выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".
- Александр Головин
- 22 года
- Полузащитник
- "Монако" (Франция)
- Матчей: 35
- Голов: 4
- Передач: 4
- Итог: Сохранение прописки в Лиге 1
Фото © instagram/alex_golovin17
Летом казалось, что Александр Головин переходит в команду-претендент на победу в чемпионате Франции, а на деле монегаски весь сезон боролись за выживание. Российский полузащитник пережил череду травм, смену тренера и обратную рокировку, а также уйму тактических экспериментов. В итоге Головин стал важным игроком для "Монако". Осталось, чтобы "Монако" стал важным клубом в карьере самого Головина.
- Николай Комличенко
- 23 года
- Нападающий
- "Млада-Болеслав" (Чехия)
- Матчей: 32
- Голов: 28
- Передач: 7
- Итог: Лучший бомбардир
Фото © twitter/FK Mladá Boleslav
По-настоящему прорывным этот сезон стал для воспитанника "Краснодара" Николая Комличенко. Нападающий решил пробиваться в большой футбол через маленькую Европу и внезапно выстрелил в чешской "Младе", забив уже почти 30 голов за сезон. Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам, впервые попал в сборную России, а сейчас продолжает бороться с "Младой" за Лигу Европы в плей-офф.
- Фёдор Кудряшов
- 32 года
- Защитник
- "Истанбул" (Турция)
- Матчей: 8
- Голов: 1
- Итог: Серебро чемпионата
Фото: © twitter/İstanbul Başakşehir
Фёдор Кудряшов зимой перебрался из страдающего "Рубина" в чемпионат Турции, где сразу же отметился дебютным голом за "Истанбул". В итоге его клуб завершил чемпионскую гонку на втором месте, уступив всего два очка "Галатасараю". Пока не известно, останется ли Кудряшов в компании Адебайора, Робиньо и Турана, ведь вчера, например, его заметили на открытии стадиона "Динамо".
- Вячеслав Караваев
- 24 года
- Защитник
- "Витесс" (Нидерланды)
- Матчей: 33
- Гол: 1
- Передач: 8
- Итог: Лига Европы?
Фото ©instagram/karavaj39
В этом сезоне 24-летний защитник Вячеслав Караваев встретился в голландском "Витессе" с Леонидом Слуцким и раскрылся по-новому. В плане результативных действий этот сезон — один из лучших в карьере Караваева: он набрал почти десяток голевых пасов и забил дебютный гол в Голландии. Кроме того, на Вячеслава снова обратили внимание в сборной России, правда, в играх с Сан-Марино и Кипром он участвовать не будет. Есть дела важнее — битва за выход в Лигу Европы, где "Витессу" остался один шаг.
- Роман Нойштедтер
- 31 год
- Защитник
- "Фенербахче" (Турция)
Матчей: 31
Голов: 1
Итог: 6-е место в чемпионате
Фото © РИА "Новости" / Алексей Даничев
Нойштедтер был игроком основного состава в первой половине сезона, однако в 2019-м году почти не выходил на поле. Причины, как говорят в прессе, кроются в нежелании Романа подписывать контракт на ухудшенных условиях. Учитывая то, что он запостил в "Инстаграме" фотографию формы с подписью Last day, судя по всему, он покидает клуб. В ближайшее время защитник может получить игровую практику в матчах за сборную: Черчесов его вызвал на матчи с Сан-Марино и Кипром.
- Юрий Лодыгин
- 29 лет
- Вратарь
- "Олимпиакос" (Греция)
Матчей: 4
Пропущено голов: 6
Итог: Серебро чемпионата
Фото © instagram/lodygin1
Устав сидеть за спиной Андрея Лунёва в "Зените", Юрий Лодыгин рванул на вторую родину — в Грецию. Вместе с "Олимпиакосом" вратарь выиграл серебро местного чемпионата, но его заслуга в этом минимальная. После ряда ошибок он плотно присел на скамейку запасных и практически не играл в этом сезоне.
Кто ещё?
- Сослан Джанаев, 32 года, вратарь — спасся от вылета в чемпионате Польши с командой "Медзь".
- Антон Митрюшкин, 23 года, вратарь — подписал новый контракт со швейцарским "Сьоном".
- Максим Рудаков, 23 года, вратарь — стал чемпионом Финляндии с ХИКом в 2018 году, сейчас команда идёт на четвёртом месте.
- Иван Злобин, 22 года, вратарь — стал чемпионом Португалии с "Бенфикой", хотя играл преимущественно за дубль.
- Тимур Жамалетдинов, 22 года, нападающий — безуспешно (пока) бьётся за попадание в Лигу Европы с польским "Лехом".
- Александр Довбня, 22 года, защитник — финиширует во второй половине таблицы с кипрским "Пафосом".
- Александр Жиров, 28 лет, защитник — занял 15-е место во второй Бундеслиге с "Зандхаузеном".
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