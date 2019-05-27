Кубок Черышева и кошмар Головина. Как российские легионеры провели сезон?

В Европе практически завершился футбольный сезон: осталось провести только финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, а кое-где — локальные финалы за места в еврокубках и в борьбе за выживание. Но основные итоги уже понятны, и российским футболистам, выступающим в Европе, есть чем похвастаться. Успехи российских легионеров в Европе — в материале Лайфа.

Денис Черышев

28 лет

Полузащитник

"Валенсия" (Испания) Матчей: 41

Голов: 4

Передач: 5

Итог: Кубок Испании Фото © twitter/Denis Cheryshev

После яркого чемпионата мира Денис Черышев выиграл первый трофей на Пиренеях — Кубок Испании. К сожалению для полузащитника сборной России, в решающем матче с "Барселоной" он не играл из-за травмы. Но при этом вклад россиянина в победу всё равно гораздо больше, чем в двух предыдущих случаях, когда он выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".

Александр Головин

22 года

Полузащитник

"Монако" (Франция) Матчей: 35

Голов: 4

Передач: 4

Итог: Сохранение прописки в Лиге 1 Фото © instagram/alex_golovin17

Летом казалось, что Александр Головин переходит в команду-претендент на победу в чемпионате Франции, а на деле монегаски весь сезон боролись за выживание. Российский полузащитник пережил череду травм, смену тренера и обратную рокировку, а также уйму тактических экспериментов. В итоге Головин стал важным игроком для "Монако". Осталось, чтобы "Монако" стал важным клубом в карьере самого Головина.

Николай Комличенко

23 года

Нападающий

"Млада-Болеслав" (Чехия) Матчей: 32

Голов: 28

Передач: 7

Итог: Лучший бомбардир Фото © twitter/FK Mladá Boleslav

По-настоящему прорывным этот сезон стал для воспитанника "Краснодара" Николая Комличенко. Нападающий решил пробиваться в большой футбол через маленькую Европу и внезапно выстрелил в чешской "Младе", забив уже почти 30 голов за сезон. Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам, впервые попал в сборную России, а сейчас продолжает бороться с "Младой" за Лигу Европы в плей-офф.

Фёдор Кудряшов

32 года

Защитник

"Истанбул" (Турция) Матчей: 8

Голов: 1

Итог: Серебро чемпионата Фото: © twitter/İstanbul Başakşehir

Фёдор Кудряшов зимой перебрался из страдающего "Рубина" в чемпионат Турции, где сразу же отметился дебютным голом за "Истанбул". В итоге его клуб завершил чемпионскую гонку на втором месте, уступив всего два очка "Галатасараю". Пока не известно, останется ли Кудряшов в компании Адебайора, Робиньо и Турана, ведь вчера, например, его заметили на открытии стадиона "Динамо".

Вячеслав Караваев

24 года

Защитник

"Витесс" (Нидерланды) Матчей: 33

Гол: 1

Передач: 8

Итог: Лига Европы? Фото ©instagram/karavaj39

В этом сезоне 24-летний защитник Вячеслав Караваев встретился в голландском "Витессе" с Леонидом Слуцким и раскрылся по-новому. В плане результативных действий этот сезон — один из лучших в карьере Караваева: он набрал почти десяток голевых пасов и забил дебютный гол в Голландии. Кроме того, на Вячеслава снова обратили внимание в сборной России, правда, в играх с Сан-Марино и Кипром он участвовать не будет. Есть дела важнее — битва за выход в Лигу Европы, где "Витессу" остался один шаг.

Роман Нойштедтер

31 год

Защитник

"Фенербахче" (Турция) Матчей: 31 Голов: 1 Итог: 6-е место в чемпионате Фото © РИА "Новости" / Алексей Даничев

Нойштедтер был игроком основного состава в первой половине сезона, однако в 2019-м году почти не выходил на поле. Причины, как говорят в прессе, кроются в нежелании Романа подписывать контракт на ухудшенных условиях. Учитывая то, что он запостил в "Инстаграме" фотографию формы с подписью Last day, судя по всему, он покидает клуб. В ближайшее время защитник может получить игровую практику в матчах за сборную: Черчесов его вызвал на матчи с Сан-Марино и Кипром.

Юрий Лодыгин

29 лет

Вратарь

"Олимпиакос" (Греция) Матчей: 4 Пропущено голов: 6 Итог: Серебро чемпионата Фото © instagram/lodygin1

Устав сидеть за спиной Андрея Лунёва в "Зените", Юрий Лодыгин рванул на вторую родину — в Грецию. Вместе с "Олимпиакосом" вратарь выиграл серебро местного чемпионата, но его заслуга в этом минимальная. После ряда ошибок он плотно присел на скамейку запасных и практически не играл в этом сезоне.

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