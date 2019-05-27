Кубок Черышева и кошмар Головина. Как российские легионеры провели сезон?

Кубок Черышева и кошмар Головина. Как российские легионеры провели сезон?

Коллаж © L!FE Фото © Twitter / Denis Cheryshev / AS Monaco

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В Европе практически завершился футбольный сезон: осталось провести только финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, а кое-где — локальные финалы за места в еврокубках и в борьбе за выживание. Но основные итоги уже понятны, и российским футболистам, выступающим в Европе, есть чем похвастаться. Успехи российских легионеров в Европе — в материале Лайфа.
  • Денис Черышев
  • 28 лет
  • Полузащитник
  • "Валенсия" (Испания)
  • Матчей: 41
  • Голов: 4
  • Передач: 5
  • Итог: Кубок Испании

Фото © twitter/Denis Cheryshev

После яркого чемпионата мира Денис Черышев выиграл первый трофей на Пиренеях — Кубок Испании. К сожалению для полузащитника сборной России, в решающем матче с "Барселоной" он не играл из-за травмы. Но при этом вклад россиянина в победу всё равно гораздо больше, чем в двух предыдущих случаях, когда он выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".

  • Александр Головин
  • 22 года
  • Полузащитник
  • "Монако" (Франция)
  • Матчей: 35
  • Голов: 4
  • Передач: 4
  • Итог: Сохранение прописки в Лиге 1

Фото © instagram/alex_golovin17

Летом казалось, что Александр Головин переходит в команду-претендент на победу в чемпионате Франции, а на деле монегаски весь сезон боролись за выживание. Российский полузащитник пережил череду травм, смену тренера и обратную рокировку, а также уйму тактических экспериментов. В итоге Головин стал важным игроком для "Монако". Осталось, чтобы "Монако" стал важным клубом в карьере самого Головина.

  • Николай Комличенко
  • 23 года
  • Нападающий
  • "Млада-Болеслав" (Чехия)
  • Матчей: 32
  • Голов: 28
  • Передач: 7
  • Итог: Лучший бомбардир

Фото © twitter/FK Mladá Boleslav

По-настоящему прорывным этот сезон стал для воспитанника "Краснодара" Николая Комличенко. Нападающий решил пробиваться в большой футбол через маленькую Европу и внезапно выстрелил в чешской "Младе", забив уже почти 30 голов за сезон. Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам, впервые попал в сборную России, а сейчас продолжает бороться с "Младой" за Лигу Европы в плей-офф.

  • Фёдор Кудряшов
  • 32 года
  • Защитник
  • "Истанбул" (Турция)
  • Матчей: 8
  • Голов: 1
  • Итог: Серебро чемпионата

Фото: © twitter/İstanbul Başakşehir

Фёдор Кудряшов зимой перебрался из страдающего "Рубина" в чемпионат Турции, где сразу же отметился дебютным голом за "Истанбул". В итоге его клуб завершил чемпионскую гонку на втором месте, уступив всего два очка "Галатасараю". Пока не известно, останется ли Кудряшов в компании Адебайора, Робиньо и Турана, ведь вчера, например, его заметили на открытии стадиона "Динамо".

  • Вячеслав Караваев
  • 24 года
  • Защитник
  • "Витесс" (Нидерланды)
  • Матчей: 33
  • Гол: 1
  • Передач: 8
  • Итог: Лига Европы?

Фото ©instagram/karavaj39

В этом сезоне 24-летний защитник Вячеслав Караваев встретился в голландском "Витессе" с Леонидом Слуцким и раскрылся по-новому. В плане результативных действий этот сезон — один из лучших в карьере Караваева: он набрал почти десяток голевых пасов и забил дебютный гол в Голландии. Кроме того, на Вячеслава снова обратили внимание в сборной России, правда, в играх с Сан-Марино и Кипром он участвовать не будет. Есть дела важнее — битва за выход в Лигу Европы, где "Витессу" остался один шаг.

  • Роман Нойштедтер
  • 31 год
  • Защитник
  • "Фенербахче" (Турция)

Матчей: 31

Голов: 1

Итог: 6-е место в чемпионате

Фото © РИА "Новости" / Алексей Даничев

Нойштедтер был игроком основного состава в первой половине сезона, однако в 2019-м году почти не выходил на поле. Причины, как говорят в прессе, кроются в нежелании Романа подписывать контракт на ухудшенных условиях. Учитывая то, что он запостил в "Инстаграме" фотографию формы с подписью Last day, судя по всему, он покидает клуб. В ближайшее время защитник может получить игровую практику в матчах за сборную: Черчесов его вызвал на матчи с Сан-Марино и Кипром.

  • Юрий Лодыгин
  • 29 лет
  • Вратарь
  • "Олимпиакос" (Греция)

Матчей: 4

Пропущено голов: 6

Итог: Серебро чемпионата

Фото © instagram/lodygin1

Устав сидеть за спиной Андрея Лунёва в "Зените", Юрий Лодыгин рванул на вторую родину — в Грецию. Вместе с "Олимпиакосом" вратарь выиграл серебро местного чемпионата, но его заслуга в этом минимальная. После ряда ошибок он плотно присел на скамейку запасных и практически не играл в этом сезоне.

Кто ещё?

  • Сослан Джанаев, 32 года, вратарь — спасся от вылета в чемпионате Польши с командой "Медзь".
  • Антон Митрюшкин, 23 года, вратарь — подписал новый контракт со швейцарским "Сьоном".
  • Максим Рудаков, 23 года, вратарь — стал чемпионом Финляндии с ХИКом в 2018 году, сейчас команда идёт на четвёртом месте.
  • Иван Злобин, 22 года, вратарь — стал чемпионом Португалии с "Бенфикой", хотя играл преимущественно за дубль.
  • Тимур Жамалетдинов, 22 года, нападающий — безуспешно (пока) бьётся за попадание в Лигу Европы с польским "Лехом".
  • Александр Довбня, 22 года, защитник — финиширует во второй половине таблицы с кипрским "Пафосом".
  • Александр Жиров, 28 лет, защитник — занял 15-е место во второй Бундеслиге с "Зандхаузеном".

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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