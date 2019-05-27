РПЛ запретит клубам играть не на родных стадионах

Такой закон вступит в силу с сезона 2020/21. Об этом заявил журналистам президент Российской премьер-лиги.

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что все клубы должны играть на своих стадионах.

— "Тамбов" вышел в РПЛ и не будет играть у себя дома в следующем сезоне. Свои матчи они будут проводить в Саранске. Следующий сезон — последний, когда клуб может использовать не свою арену, — цитирует Прядкина "Р-Спорт". — Мы хотим внести это в прохождение лицензирования. Каждый клуб должен играть на родном стадионе. Если не будет стадиона, тогда клуб не выйдет в Премьер-лигу.

Отметим, что "Тамбов" выиграл ФНЛ и в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге. Домашним стадионом для них станет арена в Саранске, построенная к чемпионату мира 2018 года.