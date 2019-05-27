Роман Нойштедтер намекнул на уход из "Фенербахче"

Защитник турецкого клуба практически не выходил на поле во второй части чемпионата.

Российский защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер близок к уходу из команды. Об этом сам футболист намекнул в своём инстаграме. Он запостил фотографию своей формы с подписью "Последний день..."

Предпосылки для ухода Нойштедтера появились в 2019 году. В первой части сезона он часто выходил на поле, однако зимой перестал попадать в состав. По слухам, это связано с переговорами по новому контракту: игроку предлагали условия хуже, чем сейчас, он их не принял.

Действующий контракт Нойштедтера с "Фенербахче" истекает 30 июня. После этого он станет свободным агентом и сможет вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что в июне Нойштедтер поможет сборной России в играх с Кипром и Сан-Марино. Станислав Черчесов включил защитника в состав национальной команды, несмотря на отсутствие у того игровой практики, из-за дефицита футболистов на этой позиции.