РПЛ поставила рекорд посещаемости в сезоне 2018/2019

Суммарно все матчи российского чемпионата посетило более четырёх миллионов фанатов.

Сезон после чемпионата мира спровоцировал всплеск популярности футбола в России — об этом говорят цифры. Минувший чемпионат России стал самым посещаемым за всю историю. Матчи РПЛ посетило более четырёх миллионов человек.

В среднем на одной игре чемпионата России присутствовало 16 817 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, чемпионом России в этом году стал санкт-петербургский "Зенит", второе место занял московский "Локомотив", третьим финишировал "Краснодар".

Развязка сезона РПЛ. Как это было