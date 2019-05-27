РПЛ поставила рекорд посещаемости в сезоне 2018/2019

Сезон после чемпионата мира спровоцировал всплеск популярности футбола в России — об этом говорят цифры. Минувший чемпионат России стал самым посещаемым за всю историю. Матчи РПЛ посетило более четырёх миллионов человек.
🔝 Матчи #РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.
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Спасибо каждому! Вы – лучшие. ❤️ pic.twitter.com/ZTuYVgF5jK
В среднем на одной игре чемпионата России присутствовало 16 817 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом сезоне.
Напомним, чемпионом России в этом году стал санкт-петербургский "Зенит", второе место занял московский "Локомотив", третьим финишировал "Краснодар".
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