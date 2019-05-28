"Бостон" победил "Сент-Луис" в первом финальном матче Кубка Стэнли

Шайба Владимира Тарасенко не помогла "блюзменам" удержать победный счёт в первой игре финальной серии.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли, в которой сразятся "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз". Первый матч прошёл в Бостоне и завершился победой хозяев со счётом 4:2.

"Сент-Луис" в начале второго периода благодаря голам Брэйдена Шенна и Владимира Тарасенко вёл в две шайбы, однако ещё до второго перерыва "Бостон" счёт сравнял — отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой.

Хозяев площадки на 46-й минуте вывел вперёд Шон Курали, а Брэд Маршанд поставил точку в игре, поразив пустые ворота — 4:2. "Бостон" повёл в серии до четырёх побед — 1-0.

Кубок Стэнли. Финал. Первый матч

"Бостон Брюинз" — "Сент-Луис Блюз" — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)