"Бостон" победил "Сент-Луис" в первом финальном матче Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли, в которой сразятся "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз". Первый матч прошёл в Бостоне и завершился победой хозяев со счётом 4:2.
"Сент-Луис" в начале второго периода благодаря голам Брэйдена Шенна и Владимира Тарасенко вёл в две шайбы, однако ещё до второго перерыва "Бостон" счёт сравнял — отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой.
Turnover. GOAL!!!! #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/8T8RzUCg4u— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 мая 2019 г.
Хозяев площадки на 46-й минуте вывел вперёд Шон Курали, а Брэд Маршанд поставил точку в игре, поразив пустые ворота — 4:2. "Бостон" повёл в серии до четырёх побед — 1-0.
.@kurals9 loves himself a big game.#NHLBruins pic.twitter.com/NDS2lbK9AZ— Boston Bruins (@NHLBruins) 28 мая 2019 г.
Кубок Стэнли. Финал. Первый матч
"Бостон Брюинз" — "Сент-Луис Блюз" — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
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