Ахмед Алиев: Каждый из нас хочет миллион, но для этого неизбежны бои с братьями

В минувший уик-энд экс-чемпион организации Fight Nights Global в лёгком весе Ахмед Мясник Алиев ярко дебютировал в американском промоушене Professional Fighters League, отправив в глубокий нокаут соперника из Бразилии Карлоса Сильву. Компания PFL известна в мире смешанных единоборств в первую очередь тем, что проводит розыгрыш Гран-при, победитель которого по итогам сезона становится обладателем одного миллиона долларов.

— Ахмед, ты одержал очень яркую и уверенную победу, дебютировав в организации PFL. Расскажи подробнее, как тебе удалось "зацепить" Карлоса Сильву, какую он допустил ошибку? Был ли ты нацелен на нокаут?

— Мы с командой понимали, что мой соперник будет больше всего опасаться моего удара с разворота в голову и будет вынужден постоянно двигаться под правую руку. И именно под это мы готовили удар с руки. Когда бой стартовал, Сильва начал двигаться, как и ожидали, под правую руку, мы воспользовались этим.

— В Сети по окончании боя появилось твоё фото с президентом PFL и звездой К-1 Рэем Сефо. Обсуждали ли вы с ним прошедший бой, какие слова он тебе сказал?

— Честно говоря, мы с ним несколько раз встречались, он тепло принимал нас каждый раз. Рэй был довольный и что-то говорил, но, к сожалению, я не всё понимал. Английский у меня вообще ноль.

— Известно ли уже, когда будет твой следующий поединок и против кого?

— Да, известно: мой следующий бой состоится 28 июля. Но имени соперника пока не объявили.

— В нынешнем розыгрыше Гран-при PFL в лёгком весе помимо тебя выступают ещё Рашид Магомедов и Ислам Мамедов. Они, как и ты, одержали победы в первом круге. Рано или поздно ваши пути могут пересечься. Что думаешь о боях с Рашидом и Исламом?

— Думаю, каждый из нас хочет этот миллион и с каждым из этих братьев бой неизбежен. Конечно, очень не хотелось бы полететь за океан и драться против своего же земляка. Но спорт есть спорт!

— В случае победы во втором сезоне PFL ты станешь обладателем одного миллиона долларов. Думал ли ты о том, как потратишь эти деньги?

— Если выиграю миллион… то потрачу его на семью. Она у меня большая!

— Понято, что участие в PFL — это хорошая возможность заработать большие деньги, но, говоря всё же о спортивной составляющей, планируешь ли ты однажды попробовать себя в UFC, стать там чемпионом?

— Да, очень хочу попасть в UFC и показать себя там на все сто процентов!