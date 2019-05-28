Танцы на костях сборной России. Зачем подставили Кузнецова с наркотиками?

Сам хоккеист подтвердил, что на видео именно он и это не монтаж. По словам нападающего, эта запись была сделана год назад в Вегасе, после победы в Кубке Стэнли.

В Сети появилось видео, где форвард сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов сидит в комнате возле стола, на котором предположительно находятся две дорожки наркотиков и свёрнутая в трубочку стодолларовая купюра.

Evgeny Kuznetsov is seen here in a short video with what appears to be white powder (likely cocaine) arranged into lines on a table next to American currency.



Kuznetsov has adamantly denied using drugs and said that he is "ready to undergo testing".



Not a good look regardless. pic.twitter.com/EW4iBmRqUA — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 27 мая 2019 г.

К слову, Евгений не отрицает, что был в этой комнате, но уверяет, что к запрещённым веществам и пальцем не притронулся.

— Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас, после поражения сборной России. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео, — сказал Кузнецов в интервью "Спорт-Экспрессу".

Вопросы, конечно, к Евгению будут. На кадрах видно, что хоккеист не очень-то и спешил покидать ту комнату, в которой помимо того, что было на столе, на заднем плане в кровати отдыхала некая девушка. Стоит отметить, что снимавший Евгения был русскоязычным, так как общение у них было на родном языке.

Представитель "Вашингтона" уже сделал заявление, что клуб будет собирать факты по этому делу.

Не совсем понятно, как публичный человек мог так подставиться? Даже если он чист и ничего не употреблял, нельзя так просто давать снимать себя на видео возле запрещённых законом препаратов. Для знаменитого человека это всё равно что сделать селфи на фоне трупа.

Скорее всего, Евгения снимал тот, кому форвард сборной России всецело доверял и от кого не ждал такой подставы. С другой стороны, эти кадры могли попросту украсть и опубликовать уже третьи лица. Но почему их придали огласке только сейчас, после не самого удачного выступления сборной России на чемпионате мира?

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Сейчас болельщики и так негодуют по поводу провала сборной на мировом первенстве. Несложно догадаться, что это видео способно вызвать новую негативную реакцию по отношению к нашей команде. А на это автор видео и сделал ставку. Но к игре сборной на чемпионате мира это история никакого отношения не имеет. Остаётся загадкой, кому всё это выгодно...

В любом случае, если, как утверждает Кузнецов, это видео было снято год назад, предъявить Евгению вряд ли что-то смогут. Если, конечно, в течение этого года он не употреблял наркотики. Да и наркотики ли это были? Доказать уже невозможно. В любом случае это очередной урок известным личностям.