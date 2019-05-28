"Наши хоккеисты от футболистов недалеки". Реакция Сети на видео с Кузнецовым

Видео из гостиничного номера с хоккеистом сборной России и "Вашингтона" Евгением Кузнецовым, который находился в компании спящей девушки и мужчины с наркотиками, моментально облетело все соцсети. Опубликовали его ещё и после обидной бронзы на ЧМ на радость критикам. Мы собрали самые интересные комментарии на эту тему.

Как и ожидал тот, кто опубликовал это видео, большинство пользователей Сети критично восприняли кадры из гостиничного номера. Для кого-то Кузнецов "упал в глазах".

Когда перепробовал всех баб, побывал во всех местах, вероятно, им становится настолько скучно. Кузнецов упал в глазах — Dima Sytchev (@DimaLoko1) 28 мая 2019 г.

А кто-то сравнил хоккеистов с нашими футболистами, которые, к сожалению, регулярно попадают в скандальные истории.

В Сети появились даже мемы на эту тему...

— Хоть Кузнецов и не употреблял, с его слов, но кому теперь дело? Все скажут, что сборная — сборище наркоманов, нюхать дорожки им важнее побед над финнами, — отметил один из пользователей в "Твиттере".

Хоть Кузнецов и не употреблял с его слов, но кому теперь дело? Все скажут, что сборная сборище наркоманов, нюхать дорожки им важнее побед над Финами. — Andrey (@Kolt84) 28 мая 2019 г.

На странице Евгения в "Инстаграме" нашлись те, кто поддержал хоккеиста, ранее не замеченного ни в каких скандалах, в этой неприятной ситуации.

Подумайте сами, в НХЛ они там медосмотр проходят чуть ли не каждый день, да и сам Евгений никогда и повода не давал думать и даже фантазировать на эту тему! Думаю, российских хоккеистов стоит поддержать, тем более в таких неоднозначных ситуациях Пользователь @miss_yainas88

Настоящие болельщики и умные люди ни за что не поверят в эту подставу. А с такими знакомыми больше не водитесь, вот как одна ошибка обернуться может. Теперь доказывай, что ты не верблюд. Челябинск с вами! Пользователь @anna_khudyakova15

Сейчас хейтеры набегут, но ничего не доказано, и это факт. Надеюсь, что Жека тут ни при чём и всё обойдётся. Косяк в том, что позволил снять этот видос как таковой Пользователь @vlad5tar

Сам Евгений уже оправдался и заявил, что видео было сделано год назад и к чемпионату мира не имеет никакого отношения, а запрещённые препараты он никогда не принимал и готов сдать анализы.

Танцы на костях сборной России. Зачем подставили Кузнецова с наркотиками?

Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира. С 2014-го играет в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз". В прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли.