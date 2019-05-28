Стали известны соперники сборной России на следующем чемпионате мира по хоккею

Не успел закончиться чемпионат мира по хоккею 2019 года, как международная федерация назвала состав групп на следующее мировое первенство. Сборная России угодила в группу Б, где сыграет с командами Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
В группе А между собой будут бороться Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.
Мировое первенство пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. Второе место заняли канадцы, а победу увезла домой команда Финляндии.
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