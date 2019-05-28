Тренер "Милана" отказался от зарплаты за два года после увольнения

Дженнаро Гаттузо заявил, что в его историю взаимоотношений с командой не должны вмешиваться деньги.

Развязка сезона в итальянской серии А выдалась необычайно драматичной. Несмотря на то что имя чемпиона было давно известно, в борьбе за попадание в Лигу чемпионов всё было неясно до последних секунд. На два места претендовали четыре команды: "Аталанта", "Интер", "Милан" и "Рома". Первым двум было достаточно победить, а миланцам и римлянам — не только выиграть самим, но и надеяться на осечки конкурентов.

В какие-то минуты последнего тура "Милан" виртуально выходил в Лигу чемпионов, но и "Аталанта", и "Интер" переломили ситуации в своих матчах, одержав победу. Поэтому даже три очка в последнем туре не помогли красно-чёрным вернуться в турнир, где они по общему количеству титулов уступают только "Реалу". "Милану" не хватило всего одного балла.

Ответственность за провальный результат возложили на главного тренера Дженнаро Гаттузо — в прошлом легендарного игрока "Милана", который провёл в стане красно-чёрных большую часть карьеры и завоевал с клубом множество трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов. Наставник мужественно принял решение руководства, ушёл в отставку и отказался от компенсации за разрыв контракта — порядка пяти миллионов евро.

— Было нелегко решить уйти из "Милана". Но я должен был принять это решение. Не было определённого момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжёлое решение, но взвешенное, — заявил Гаттузо в интервью La Repubblica.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с "Миланом" никогда не будет упираться в деньги Дженнаро Гаттузо Фото © Twitter / AC Milan

При этом, как подсчитали статистики, за время работы в "Милане", то есть с ноября 2017 года, Гаттузо в среднем набирал 1,81 очка в серии А. Больше — только "Ювентус" и "Наполи".