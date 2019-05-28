Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии

23-летний российский нападающий Николай Комличенко получил индивидуальные награды за выдающийся сезон в чемпионате Чехии по футболу. Россиянин забил 28 голов, установив рекорд местной лиги. Кроме того, его признали лучшим нападающим и лучшим легионером. В голосовании за звание лучшего игрока сезона он уступил только Томашу Соучеку из пражской "Славии", которая стала чемпионом страны.
Знакомьтесь с новичком @TeamRussia!— Сборная России (@TeamRussia) 28 мая 2019 г.
Николай Комличенко, форвард чешского клуба "Млада Болеслав"
- лучший бомбардир (28 голов)
- лучший нападающий
- лучший легионер
- второе место в голосовании за звание лучшего игрока сезона pic.twitter.com/N2wLppOOLQ
Успехи Комличенко не остались незамеченными для тренеров сборной России, которые впервые вызвали нападающего в национальную команду. Форвард может принять участие в играх против Сан-Марино и Кипра, которые пройдут 8 и 11 июня.
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