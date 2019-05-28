Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии

Николай Комличенко провёл выдающийся сезон за "Младу-Болеслав" и теперь получит шанс в национальной команде.

23-летний российский нападающий Николай Комличенко получил индивидуальные награды за выдающийся сезон в чемпионате Чехии по футболу. Россиянин забил 28 голов, установив рекорд местной лиги. Кроме того, его признали лучшим нападающим и лучшим легионером. В голосовании за звание лучшего игрока сезона он уступил только Томашу Соучеку из пражской "Славии", которая стала чемпионом страны.

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Николай Комличенко, форвард чешского клуба "Млада Болеслав"



- лучший бомбардир (28 голов)

- лучший нападающий

- лучший легионер

- второе место в голосовании за звание лучшего игрока сезона pic.twitter.com/N2wLppOOLQ — Сборная России (@TeamRussia) 28 мая 2019 г.

Успехи Комличенко не остались незамеченными для тренеров сборной России, которые впервые вызвали нападающего в национальную команду. Форвард может принять участие в играх против Сан-Марино и Кипра, которые пройдут 8 и 11 июня.

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