Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии

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Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии

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Фото © twitter / FK Mladá Boleslav

Николай Комличенко провёл выдающийся сезон за "Младу-Болеслав" и теперь получит шанс в национальной команде.

23-летний российский нападающий Николай Комличенко получил индивидуальные награды за выдающийся сезон в чемпионате Чехии по футболу. Россиянин забил 28 голов, установив рекорд местной лиги. Кроме того, его признали лучшим нападающим и лучшим легионером. В голосовании за звание лучшего игрока сезона он уступил только Томашу Соучеку из пражской "Славии", которая стала чемпионом страны.

Успехи Комличенко не остались незамеченными для тренеров сборной России, которые впервые вызвали нападающего в национальную команду. Форвард может принять участие в играх против Сан-Марино и Кипра, которые пройдут 8 и 11 июня.

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