РФС поддерживает возможность возвращения продажи пива на стадионы

По словам Александра Дюкова, это может стать одним из методов повышения посещаемости матчей.

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности возвращения продажи пива на стадионы России. По его словам, в этой инициативе как таковой не видят проблемы ни клубы, ни сама организация.

— Решение принимают законодатели, но мы не видим в этом проблемы. Я не агитирую за употребление алкоголя, сам я пиво не пью, но прекрасно понимаю, что для многих выпить пару кружек пива до или после матча — и ритуал, и возможность пообщаться. Ничего страшного в этом нет, ничего плохого. Мы видим в Европе, что продажа пива на стадионах не приводит к росту выпивающих пива в том или ином городе. Чемпионат мира показал, что не было проблем с обеспечением правопорядка из-за продажи пива, — цитирует Дюкова РИА "Новости".

Напомним, в России продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года. Однако на Кубке конфедераций в 2017 году и на ЧМ-2018 было сделано исключение из этого правила.