В Азербайджане — без Мхитаряна. 10 главных интриг финала Лиги Европы в Баку

Скандал вокруг армянского полузащитника, который отказался ехать в Азербайджан, привлёк к себе всё внимание. Однако в финале Лиги Европы ожидается немало интересного и с футбольной точки зрения. Лайф — о том, чем может удивить лондонское дерби в Баку.

Интрига № 1. Будет ли аншлаг и рекорд?

УЕФА официально подтвердил, что "Челси" и "Арсенал" вернули около шести тысяч билетов на финал Лиги Европы. Долго, дорого и неудобно — примерно такие аргументы о поездке за тридевять земель звучали от британских фанатов, которые все живут в одном городе. 12 тысяч билетов, которые выделили клубам, — это и так немного по сравнению с той же Лигой чемпионов, но, раз не сумели продать и их, встаёт вопрос о том, заполнится ли вообще стадион в Баку. Ведь вмещает он без малого 70 тысяч...

Боль в Баку. Почему никто не хочет ехать на финал Лиги Европы в Азербайджан?

В данный момент рекорд посещаемости финала Лиги Европы (Кубка УЕФА) — 62 тысячи зрителей. Он был установлен в 1999 году в Москве, где встречались итальянская "Парма" и французский "Марсель". Изначально казалось, что бакинский финал должен перебить рекордный показатель, но теперь это под вопросом.

Интрига № 2. Поддержат ли Мхитаряна?

Армянский полузащитник "Арсенала" точно не приедет в Азербайджан, и споры вокруг этой ситуации до сих пор не утихают. Своего одноклубника всячески поддерживают канониры, которые аплодировали, когда он огласил им своё решение.

Henrikh Mkhitaryan tells his Arsenal team-mates he won't be playing in the Europa League final - and every single one applauded. 👏👏👏 pic.twitter.com/KYAVo3s9El — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 21 мая 2019 г.

Более того, в "Арсенале" хотели публично поддержать игрока и непосредственно перед матчем. Игрокам хотели сделать специальные разминочные футболки с фамилией Мхитаряна на спине. В УЕФА напомнили, что подобные действия в еврокубках запрещены. А если в "Арсенале" решат на это наплевать?

Интрига № 3. Станет ли Эмери абсолютным рекордсменом?

Испанец Унаи Эмери, которого Артём Дзюба в спартаковские времена называл "тренеришкой", является королём Лиги Европы. С "Севильей" он выигрывал трофей три раза подряд — такого никогда никому не удавалось. Однако в Кубке УЕФА есть три победы у итальянца Джованни Трапаттони, хоть и завоёванные не одна за другой.

Сейчас Эмери дошёл до финала своего любимого Еврокубка уже с лондонским "Арсеналом". Покорится ли ему трофей в четвёртый раз?

Интрига № 4. Выиграет ли "Арсенал" "настоящий" евротрофей?

Если Эмери удастся установить личный рекорд, то он здорово поможет и "Арсеналу", в копилке которого, страшно подумать, нет ни одного адекватного европейского трофея! Канониры по 13 раз выигрывали чемпионат и Кубок Англии, а вот ни Лига чемпионов, ни Лига Европы им никогда не покорялись. В их коллекции есть разве что сомнительные Кубок ярмарок и Кубок обладателей кубков, истинное предназначение которых сейчас никто и не вспомнит.

Тот же "Челси" хоть и не может похвастаться такой мощной историей, зато еврочашки говорят сами за себя. В 2012 и 2013 годах "аристократы" поочерёдно выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Интрига № 5. Поможет ли VAR?

В последнем туре чемпионата России случился забавный инцидент: форвард "Краснодара" Ари после падения в штрафной начал показывать арбитрам характерный жест, чтобы они посмотрели видеоповтор. Но русский бразилец забыл, что в РПЛ система VAR ещё не используется. Так же, как и в Лиге Европы. Но только не в финале! В битве за трофей никаких ошибок быть не может, а потому прогрессивное новшество должно помочь их избежать.

В Лиге чемпионов система Video assistant referee себя уже зарекомендовала, не раз выручая арбитров в ключевые моменты. Например, именно после просмотра видеоповтора в ответном матче "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" засчитали гол Фернандо Льоренте и отменили мяч Рахима Стерлинга.

Интрига № 6. Состоится ли долгожданное "арсенальское дерби"?

Ещё одна причина, почему трофей нужнее "Арсеналу". Канониры заняли в чемпионате Англии лишь пятое место. До третьей позиции, на которой расположился их соперник по финалу — "Челси", подопечным Эмери не хватило всего двух очков. И именно в финале Лиги Европы "Арсенал" может поквитаться с "Челси" и завоевать для себя путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А вот у "Челси" она уже и без того в кармане.

Но если победит "Челси" и "Арсенал" не попадёт в Лигу чемпионов, канонирам снова придётся играть в Лиге Европы. А туда, как мы знаем, впервые в истории попал тульский "Арсенал"! И если туляки успешно преодолеют квалификацию, то уже на групповом этапе нас может ожидать "арсенальское дерби"!

Интрига № 7. Кто станет лучшим бомбардиром?

Кто больше забьёт, тот и победит. Причём это относится не только к командам, но и к игрокам. В настоящий момент лидером бомбардирской гонки Лиги Европы с десятью голами является Оливье Жиру из "Челси". Преследует его Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", у которого восемь забитых мячей.

И вот тут как раз победа "нужнее" синей части Лондона. Обамеянг уже успел выиграть "Золотую бутсу" АПЛ в этом сезоне. А вот Жиру явно захочет доказать всем свои бомбардирские навыки, особенно в матче против своей бывшей команды, ведь он выступал за "Арсенал" почти шесть лет, забив за это время более 100 голов.

Интрига № 8. Сможет ли Сарри стать триумфатором-пенсионером?

Прежде чем стать "аристократами", игроки "Челси" были "пенсионерами". Прозвище прикрепилось из-за старой эмблемы клуба, на которой был изображён ветеран в красном камзоле. Однако спустя много лет пришло время снова вспомнить старую кличку, ведь главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может стать самым возрастным победителем Лиги Европы.

Сейчас итальянцу уже 60 лет, но за всю свою тренерскую карьеру он не выиграл ни одного трофея! В случае триумфа с "Челси" он отберёт звание самого пожилого победителя Лиги Европы у Жозе Моуринью, который одержал победу в турнире с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.

Интрига № 9. Не будет ли Чех специально пропускать голы?

Вратарь "Арсенала" Петр Чех — легенда всего английского и мирового футбола, но большую часть своей успешной карьеры он провёл именно в "Челси". Чешский голкипер уже объявил о том, что финал Лиги Европы станет для него последним матчем и после этого он завершит карьеру. Но что же дальше?

А дальше Чех вернётся в родной для него "Челси", но уже в качестве спортивного директора. То есть, выходя на игру против синих в финале Лиги Европы, вратарь уже будет знать, что через 90 минут начнёт работать уже на них, а не на "Арсенал". И как ему быть?

Интрига № 10. Возьмёт ли "Арсенал" реванш у "Челси"?

"Челси" и "Арсенал" за всю историю играли между собой почти 200 раз, по победам лидируют канониры: 76 побед против 63. Но вот в еврокубках эти команды встречались всего лишь два раза. Это было двухматчевое противостояние в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2003/04. На "Стэмфорд Бридж" была зафиксирована ничья 1:1, а вот на "Хайбери" победил "Челси" —3:2.

Благодаря этой победе "Челси" пробрался в полуфинал, где по сумме двух встреч уступил "Монако" Дидье Дешама, который уступил "Порту" Жозе Моуринью в битве за трофей.