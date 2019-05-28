Экс-тренер "Зенита" Боаш возглавил "Марсель"

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Экс-тренер "Зенита" Боаш возглавил "Марсель"

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Фото © ФК "Марсель"

Трудовое соглашение с 41-летним португальским специалистом рассчитано сроком на два года.

ФК "Марсель" объявил о подписании контракта с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем. Трудовое соглашение рассчитано на два года. К своим обязанностям он приступит с 1 июля 2019 года.

В ближайшие дни состоится пресс-конференция с участием португальского тренера.

Отметим, что последним местом работы Боаша был китайский клуб "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017-м. До этого он два года возглавлял санкт-петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые под его руководством выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.

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