Экс-тренер "Зенита" Боаш возглавил "Марсель"

ФК "Марсель" объявил о подписании контракта с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем. Трудовое соглашение рассчитано на два года. К своим обязанностям он приступит с 1 июля 2019 года.
Bienvenue à notre nouvel entraîneur, André Villas-Boas 🔵⚪️ #WelcomeAVB #OMnation pic.twitter.com/eOnS6WFGF6— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 мая 2019 г.
В ближайшие дни состоится пресс-конференция с участием португальского тренера.
Отметим, что последним местом работы Боаша был китайский клуб "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017-м. До этого он два года возглавлял санкт-петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые под его руководством выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.
- Популярные
- По времени