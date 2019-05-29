"Зенит" в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

Петербургский "Зенит" в своём твиттере в честь 38-летия Андрея Аршавина опубликовал 20 его лучших голов за команду.
«Зенит-ТВ» показывает 20 лучших голов Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых! 💙 pic.twitter.com/egXFHrE4DV— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 мая 2019 г.
Сам Аршавин свой день рождения отметит на работе. Он прокомментирует на "Матч ТВ" финал Лиги Европы, который состоится сегодня в Баку. Встреча начнётся в 22:00 (мск).
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