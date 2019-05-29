"Зенит" в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

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"Зенит" в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

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Сегодня, 29 мая, своё 38-летие отмечает один из самых известных российских футболистов.

Петербургский "Зенит" в своём твиттере в честь 38-летия Андрея Аршавина опубликовал 20 его лучших голов за команду.

Сам Аршавин свой день рождения отметит на работе. Он прокомментирует на "Матч ТВ" финал Лиги Европы, который состоится сегодня в Баку. Встреча начнётся в 22:00 (мск).

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