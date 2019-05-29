Фигуристка Медведева: В Россию тянет почти каждый вечер

По словам спортсменки, особенно ей в Канаде не хватает русской речи, а также друзей.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как уже год живёт в Канаде. По словам фигуристки, в Торонто нет проблем с русской едой, русскую речь тоже можно услышать на улицах ежедневно. При этом по родине спортсменка всё равно тоскует.

— В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность — чаще прилетала. Но это нереально — у меня всего один выходной в неделю, воскресенье, — рассказала Медведева Sports.ru.

Медведева перешла от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру и переехала в Торонто после ОИ-2018. В минувшем сезоне фигуристка выиграла одно соревнование — финал Кубка России.