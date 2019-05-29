ХК "Слован" покидает КХЛ

В следующем сезоне в Континентальной хоккейной лиге примут участие двадцать четыре команды.

Словацкий хоккейный клуб "Слован" завершает своё выступление в КХЛ. Об этом сообщил член правления братиславского клуба Юрай Широки.

— Мы не нашли инвестора и будем играть в Словакии в следующем сезоне. Уже известили об этом КХЛ, сообщив, что пока не справляемся с выплатой клубных долгов. Теперь мы хотим вернуться в наш чемпионат, где будем бороться за самые высокие цели, — сказал функционер в интервью Sport Aktuality.

Весной словацкий клуб активно искал инвестора, но, по всей видимости, так и не нашёл, что вынуждает его покинуть КХЛ.

"Слован" выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2012 года. За шесть лет орлы лишь дважды выходили в плей-офф Кубка Гагарина, при этом не одержав ни одной победы в играх на вылет.