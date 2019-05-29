Главный тренер сборной Армении: Мхитарян смело поднял бы наш флаг в Баку

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц высказался о неучастии футболиста лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы, который состоится в Баку, по соображениям безопасности.

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— Он со мной не советовался по поводу участия в финале, но я полностью поддерживаю его в этом решении, — приводит слова Гюльбудагянца "Советский спорт". — Если бы Генрих сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался.

Отметим, что финал Лиги Европы, где "Челси" встретится с "Арсеналом", состоится сегодня в 22:00.

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