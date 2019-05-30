Гигантский экран и живой комментарий. Где в Москве посмотреть финал ЛЧ?

MUSIC MEDIA DOME
- Шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 2
- Экраны 360° площадью 6200 квадратов
- Фотосессия, шоу-программа
- Комментаторы: Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев
Фото © mmd.ru
Фан-зона в "Афимолл Сити"
- Пресненская набережная, д. 2
- Большой экран
- Можно сидеть прямо на газоне
- Чтобы попасть на финал, нужно скачать приложение и оформить себе билет
Фото © afimall.ru
Институт "Стрелка"
- Берсеневская набережная, д. 14/5
- Трансляция на большом экране во дворе
- Напитки и специальные закуски от шеф-повара
- После трансляции — посиделки с диджеем
Фото © strelka.com
Паб "Лига Пап"
- Краснопролетарская, 16
- Гигантский экран внутри
- Телевизоры и лежаки снаружи
- Спортивные атмосфера и звёзды
- Комментаторы: Роман Гутцайт и Сергей Кривохарченко
Фото © ligapap.ru
Паб "Джон Донн"
- Никитский бульвар, 12
- Телевизоры по всему залу
- Фанатская атрибутика
- Спортивные журналисты и эксперты
- Комментатор: Василий Уткин
Фото © johndonne.ru
Лига чемпионов, финал.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм".
1 июня, 22:00 по мск.
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