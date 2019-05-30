Гигантский экран и живой комментарий. Где в Москве посмотреть финал ЛЧ?

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Гигантский экран и живой комментарий. Где в Москве посмотреть финал ЛЧ?

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Фото © mmd.ru

1 июня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Тоттенхэм". В испанскую столицу поедут далеко не все фанаты футбола, однако и в Москве можно будет очень атмосферно понаблюдать за главным матчем ЛЧ.

MUSIC MEDIA DOME

  • Шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 2
  • Экраны 360° площадью 6200 квадратов
  • Фотосессия, шоу-программа
  • Комментаторы: Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев

Фото © mmd.ru

Фан-зона в "Афимолл Сити"

  • Пресненская набережная, д. 2
  • Большой экран
  • Можно сидеть прямо на газоне
  • Чтобы попасть на финал, нужно скачать приложение и оформить себе билет

Фото © afimall.ru

Институт "Стрелка"

  • Берсеневская набережная, д. 14/5
  • Трансляция на большом экране во дворе
  • Напитки и специальные закуски от шеф-повара
  • После трансляции — посиделки с диджеем

Фото © strelka.com

Паб "Лига Пап"

  • Краснопролетарская, 16
  • Гигантский экран внутри
  • Телевизоры и лежаки снаружи
  • Спортивные атмосфера и звёзды
  • Комментаторы: Роман Гутцайт и Сергей Кривохарченко

Фото © ligapap.ru

Паб "Джон Донн"

  • Никитский бульвар, 12
  • Телевизоры по всему залу
  • Фанатская атрибутика
  • Спортивные журналисты и эксперты
  • Комментатор: Василий Уткин

Фото © johndonne.ru

Лига чемпионов, финал.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм".

1 июня, 22:00 по мск.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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