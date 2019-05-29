Футболист Игорь Денисов завершил карьеру

Об этом сообщила компания SILA International Lawyers, которая представляет интересы футболиста.

35-летний футболист Игорь Денисов уходит из большого спорта.

— По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует, — приводит слова представителя компании SILA International Lawyers "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что у Денисова возник конфликт с Сёминым в "Локомотиве". Активный интерес к нему проявлял ФК "Сочи", вышедший в РПЛ.

Денисов — воспитанник петербургского "Зенита", за который играл с 2001 по 2013 год, также он защищал цвета махачкалинского "Анжи", московских "Динамо" и "Локомотива". Является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА.