Дзюба вошёл в символическую сборную Лиги Европы

Компанию в атаке игроку "Зенита" составили два финалиста: Азар из "Челси" и Обамеянг из "Арсенала".

Статистическая компания InStat представила свою версию символической сборной Лиги Европы. В неё вошли пять игроков из команд-финалистов: три из "Арсенала" и два из "Челси". Но одним из лучших стал российский форвард "Зенита" Артём Дзюба. Его индекс полезных действий составил 327.

В этом розыгрыше Лиги Европы Дзюба провёл девять матчей, в которых забил пять голов и сделал столько же результативных передач. При этом "Зенит" выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв испанскому "Вильярреалу".

Сегодня в Баку лондонские "Арсенал" и "Челси" сыграют матч за звание победителя Лиги Европы этого сезона. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

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