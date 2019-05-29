Дзюба вошёл в символическую сборную Лиги Европы

Статистическая компания InStat представила свою версию символической сборной Лиги Европы. В неё вошли пять игроков из команд-финалистов: три из "Арсенала" и два из "Челси". Но одним из лучших стал российский форвард "Зенита" Артём Дзюба. Его индекс полезных действий составил 327.
The two London sides Chelsea Football Club & Arsenal face off in Azerbaijan's capital tonight for the UEFA Europa League Title! 🏆#InStat #InStatFootball #EuropaLeague #UEL#ARSCHE #ArsenalvsChelsea #FCChelsea #FCArsenal #BakuFinal pic.twitter.com/jhS33p2xKL— InStat Football (@InStatFootball) 29 мая 2019 г.
В этом розыгрыше Лиги Европы Дзюба провёл девять матчей, в которых забил пять голов и сделал столько же результативных передач. При этом "Зенит" выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв испанскому "Вильярреалу".
Сегодня в Баку лондонские "Арсенал" и "Челси" сыграют матч за звание победителя Лиги Европы этого сезона. Начало игры в 23:00 по московскому времени.
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