Фанаты "Арсенала" перед финалом ЛЕ поют песни о Мхитаряне в Баку

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Фанаты "Арсенала" перед финалом ЛЕ поют песни о Мхитаряне в Баку

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Фанаты лондонского "Арсенала" перед финальным матчем Лиги Европы распевают на улицах Баку песни о Генрихе Мхитаряне, который пропускает эту встречу из соображений безопасности.

Ранее в Баку полицейские останавливали фанатов в майках с фамилией Мхитарян.

В финальном матче Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Челси". Начало — в 22:00 мск.

В Азербайджане — без Мхитаряна. 10 главных интриг финала Лиги Европы в Баку

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