Фанаты "Арсенала" перед финалом ЛЕ поют песни о Мхитаряне в Баку

Фанаты лондонского "Арсенала" перед финальным матчем Лиги Европы распевают на улицах Баку песни о Генрихе Мхитаряне, который пропускает эту встречу из соображений безопасности.

Arsenal fans have a fantastic chant for Henrikh Mkhitaryan on the streets of Baku 🔊⬆#UELFinal #COYG pic.twitter.com/f5Gc9mrvj3 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 29 мая 2019 г.

Ранее в Баку полицейские останавливали фанатов в майках с фамилией Мхитарян.

В финальном матче Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Челси". Начало — в 22:00 мск.

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