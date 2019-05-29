Российского журналиста не пустили на финал ЛЕ с майкой Мхитаряна в рюкзаке

Чтобы попасть на стадион, ему пришлось оставить майку с фамилией армянского футболиста.

Журналист российского издания "Sport24" Ярослав Кулемин попытался попасть на финал Лиги Европы с майкой Генриха Мхитаряна в рюкзаке, однако стюарды досматривали всё тщательно и нашли её.

— Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соответствии с правилами Правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без неё, — написал он в "Твиттере".

Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соотвествии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее. #UELF2019 #Arsenal pic.twitter.com/u7Y9mZ8KDA — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 29 мая 2019 г.

Ранее стало известно, что полицейские в Баку останавливали фанатов в майках с фамилией Мхитаряна. Болельщики в свою очередь перед матчем распевали песни об армянском игроке на улицах столицы Азербайджана.