"Челси" разгромил "Арсенал" и во второй раз в истории выиграл Лигу Европы

В Баку состоялся финальный матч Лиги Европы между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Первый тайм встречи получился на редкость скучным: команды долгое время боялись рисковать и играли в очень осторожный футбол. А во второй половине игры зрителей стадиона "Олимпийский" в столице Азербайджана ожидала голевая феерия.
"Челси" открыл счёт уже спустя четыре минуты после выхода команд из подтрибунного помещения — мяч на счету лучшего бомбардира текущего розыгрыша Лиги Европы Оливье Жиру.
Первый гол «Челси». Жиру в падении переправил мяч в воротаhttps://t.co/YdqOMpzSav#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/6VeBDMCihm— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
Этот гол по-разному повлиял на команды: "Арсенал" рассыпался, а "Челси", наоборот, побежал вперёд. На волне успеха синие забили ещё трижды. Сначала забил Педро Родригес.
Гол Педро. Кто-нибудь видел оборону «Арсенала»?https://t.co/E17Dpf8gXI #ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/VHiCazJSj7— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
А затем дубль оформил Эден Азар.
Азар дублем окончательно прикончил «Арсенал». 4:1https://t.co/lQaMIRoem0#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/f0bUBFBAmQ— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
Один из мячей он провёл с пенальти.
Гол Азара с пенальти. Хладнокровноhttps://t.co/Uv1oFD2iG8#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/d1WDZxHiV7— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
Между мячами "Челси" уместился и один гол "Арсенала": вышедший на замену Алекс Ивоби классным ударом в дальний угол подарил "канонирам" надежду на спасение.
Лучший гол матча забил Ивоби. Но болельщиков «Арсенала» это вряд ли утешитhttps://t.co/wMs0Wd9wV8#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/FYjlJrbmix— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
Итоговый счёт матча — 4:1. "Челси" во второй раз в истории, после триумфа в 2013 году, выигрывает Лигу Европы. "Арсенал" же попытает счастье в следующем году: из-за поражения команда Унаи Эмери снова не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Лига Европы, финал.
"Челси" — "Арсенал" — 4:1.
Голы: Жиру 49' (1:0), Педро 60' (2:0), Азар 65', 72' (3:0, 4:1), Ивоби 69' (3:1).
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