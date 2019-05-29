"Челси" разгромил "Арсенал" и во второй раз в истории выиграл Лигу Европы

Первый тайм лондонского дерби в бакинском финале завершился без голов, во втором же их было целых пять.

В Баку состоялся финальный матч Лиги Европы между лондонскими "Челси" и "Арсеналом". Первый тайм встречи получился на редкость скучным: команды долгое время боялись рисковать и играли в очень осторожный футбол. А во второй половине игры зрителей стадиона "Олимпийский" в столице Азербайджана ожидала голевая феерия.

"Челси" открыл счёт уже спустя четыре минуты после выхода команд из подтрибунного помещения — мяч на счету лучшего бомбардира текущего розыгрыша Лиги Европы Оливье Жиру.

Этот гол по-разному повлиял на команды: "Арсенал" рассыпался, а "Челси", наоборот, побежал вперёд. На волне успеха синие забили ещё трижды. Сначала забил Педро Родригес.

А затем дубль оформил Эден Азар.

Один из мячей он провёл с пенальти.

Между мячами "Челси" уместился и один гол "Арсенала": вышедший на замену Алекс Ивоби классным ударом в дальний угол подарил "канонирам" надежду на спасение.

Итоговый счёт матча — 4:1. "Челси" во второй раз в истории, после триумфа в 2013 году, выигрывает Лигу Европы. "Арсенал" же попытает счастье в следующем году: из-за поражения команда Унаи Эмери снова не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Лига Европы, финал.

"Челси" — "Арсенал" — 4:1.

Голы: Жиру 49' (1:0), Педро 60' (2:0), Азар 65', 72' (3:0, 4:1), Ивоби 69' (3:1).