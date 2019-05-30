Первый трофей в 60 лет. Всё, что нужно знать о тренере-банкире "Челси"

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Первый трофей в 60 лет. Всё, что нужно знать о тренере-банкире "Челси"

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Фото © Twitter/@EuropaLeague

Лондонский "Челси" под руководством 60-летнего итальянского специалиста Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы. Эта победа показала, что если преданно любить футбол, то он ответит взаимностью. Рассказываем подробнее о самом необычном тренере в истории.

Непрофессиональный футболист

Играл на позиции защитника в команде из Серии D "Фильине" всего четыре года. Из-за травмы и конфликтов временно ушёл из спорта

Фото © Соцсети

Работа в банке

Кроме футбола Сарри проявлял интерес к экономике и бизнесу, поэтому пошёл учиться на банкира. После стал работать в крупном банке

Скриншот

Возвращение в футбол

В 30 лет он вернулся в футбол, который любил. Стал играть за "Стиа" из Серии D. Тренировался по вечерам, а днём работал в банке

Фото © РИА "Новости" / Виктор Толочко

Первый тренерский опыт

В 33 начал тренировать "Стиа", но из банка окончательно ушёл в 40 лет, став финансовым консультантом

Фото © Twitter/@SkySportsNews

"Мистер 33"

Получил это прозвище, когда разработал в "Сансовино" 33 розыгрыша стандартов. Вообще, он может изучать тактику по 13 часов в день

Я не был футбольным талантом, потому что всю жизнь хотел тренировать. Попал в Серию А неслучайно, но меня по-прежнему называют бывшим банкиром!

Маурицио Сарри

Фото © Twitter/@ChelseaFC

Начало большого пути

Первой крупной командой для него стал клуб "Эмполи", выступающий в Серии В. С 2015 по 2018 г. возглавлял "Наполи"

Фото © roadtvitalia.it

Первый трофей в 60 лет!

Пришёл в "Челси" в июле 2018-го. По итогам сезона выиграл бронзу АПЛ и Лигу Европы. Этот трофей стал первым в карьере Сарри

Фото © Twitter/@ChelseaFC

Мне нравится работать в АПЛ, и я счастлив в "Челси". Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в клубе. Но одного моего мнения тут недостаточно...

Маурицио Сарри

Фото © РИА "Новости" / Виктор Толочко

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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