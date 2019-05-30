Легендарный Петр Чех прослезился после поражения в финале Лиги Европы

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Легендарный Петр Чех прослезился после поражения в финале Лиги Европы

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37-летний голкипер лондонского "Арсенала" провёл свой последний матч в карьере. Ранее он сообщал, что по окончании сезона покинет большой спорт.

Голкипер сборной Чехии и лондонского "Арсенала" Петр Чех не смог сдержать слёз после проигрыша в финале Лиги Европы. Для 37-летнего вратаря этот матч стал последним в карьере. Ранее он заявлял, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.

Напомним, что в финале ЛЕ "Челси" обыграл "Арсенал" со счётом 4:1.

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