Агент Роналду поможет Дзюбе перейти в АПЛ

Потенциальный переход форварда "Зенита" в английский чемпионат ожидается этим летом.

После завоевания чемпионства с "Зенитом" Артём Дзюба в очередной раз заявил, что его переход в Английскую премьер-лигу остаётся возможным. Изданию "Чемпионат" стало известно, что в организации трансфера 30-летнему форварду будет помогать один из самых влиятельных агентов мирового футбола — португалец Жорже Мендеш.

Мендеш представляет интересы Криштиану Роналду, Давида де Хеа, Радамеля Фалькао и других известных игроков. Минувшим летом он организовал переход многих футболистов в "Вулверхэмптон", который в итоге смог занять седьмое место в АПЛ и квалифицироваться в Лигу Европы. Возможно, что именно в этот клуб Мендеш и попытается трудоустроить Дзюбу.

Если сделка состоится, агент получит комиссионные, однако в случае срыва переговоров компенсация ему не положена.

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 17 голевых передач во всех турнирах за "Зенит".

Дзюба вошёл в символическую сборную Лиги Европы