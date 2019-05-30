Экс-тренера "Зенита" уволили из "Интера"

По слухам, Лучано Спаллетти освободил должность для бывшего наставника сборной Италии Антонио Конте.

Итальянский тренер Лучано Спаллетти покидает "Интер". После завершения сезона наставника попросили оставить свой пост. Спаллетти работал в "Интере" два года, дважды выводя команду в Лигу чемпионов.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 мая 2019 г.

В итальянской прессе утверждают, что руководство "Интера" так расчищает дорогу для Антонио Конте, который имеет богатый чемпионский опыт в Серии А с "Ювентусом".

Спаллетти ранее работал в питерском "Зените", с которым по два раза выигрывал золото и серебро чемпионата России.

Отметим, что другой бывший тренер "Зенита" — Дик Адвокат — не дал "Витессу" Леонида Слуцкого пробиться в Лигу Европы.