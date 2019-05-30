Экс-тренера "Зенита" уволили из "Интера"

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Экс-тренера "Зенита" уволили из "Интера"

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Фото © twitter/Inter

По слухам, Лучано Спаллетти освободил должность для бывшего наставника сборной Италии Антонио Конте.

Итальянский тренер Лучано Спаллетти покидает "Интер". После завершения сезона наставника попросили оставить свой пост. Спаллетти работал в "Интере" два года, дважды выводя команду в Лигу чемпионов.

В итальянской прессе утверждают, что руководство "Интера" так расчищает дорогу для Антонио Конте, который имеет богатый чемпионский опыт в Серии А с "Ювентусом".

Спаллетти ранее работал в питерском "Зените", с которым по два раза выигрывал золото и серебро чемпионата России.

Отметим, что другой бывший тренер "Зенита" — Дик Адвокат — не дал "Витессу" Леонида Слуцкого пробиться в Лигу Европы.

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