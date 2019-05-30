Экс-тренера "Зенита" уволили из "Интера"

Итальянский тренер Лучано Спаллетти покидает "Интер". После завершения сезона наставника попросили оставить свой пост. Спаллетти работал в "Интере" два года, дважды выводя команду в Лигу чемпионов.
FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.— Inter (@Inter) 30 мая 2019 г.
Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM
В итальянской прессе утверждают, что руководство "Интера" так расчищает дорогу для Антонио Конте, который имеет богатый чемпионский опыт в Серии А с "Ювентусом".
Спаллетти ранее работал в питерском "Зените", с которым по два раза выигрывал золото и серебро чемпионата России.
Отметим, что другой бывший тренер "Зенита" — Дик Адвокат — не дал "Витессу" Леонида Слуцкого пробиться в Лигу Европы.
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