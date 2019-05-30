Баку, не мерси. Почему финал Лиги Европы — это стыд
Фото © Twitter/FootballJOE
В Испании будет проходить финал Лиги чемпионов, однако чувство испанского стыда у многих болельщиков по всему миру вызвал азербайджанский финал другого еврокубкового турнира — Лиги Европы. Когда главный тренер "Ливерпуля" выражал сомнения в правильности решения УЕФА провести матч в Баку, его тут же закидали бакинскими помидорами и даже окрестили нацистом. Однако немец был абсолютно прав: финал Лиги Европы в Баку оказался провалом.
Куча пустых мест на трибунах
В официальном превью к финалу Лиги Европы сайт УЕФА был уверен, что этот матч станет самой посещаемой битвой за трофей в истории турнира. И такой прогноз было чем подкрепить: Олимпийский стадион в Баку вмещает почти 70 тысяч зрителей!
— Нет никаких сомнений, что будет побит рекорд посещаемости финала, установленный в 1999 году в Москве, — говорится на сайте УЕФА.
Однако что мы увидели на деле? Фанаты "Арсенала" и "Челси" вернули более шести тысяч билетов назад, УЕФА обещал их реализовать среди азербайджанских фанатов. Но этого, очевидно, не случилось. Более того, и те билеты, которые находились в свободной продаже, тоже не были реализованы. Стадион в итоге был заполнен лишь на 75%: согласно официальным данным, на игре присутствовали 51 370 зрителей. И это было отлично видно по характерным "проплешинам" на отдельных секторах.
Ужасный обзор
Но даже те фанаты, которые сумели добраться до трибун, несмотря на дорогие авиабилеты, малую пропускную способность аэропорта и хромающую логистику, тоже явно были не в восторге от вида со своих мест. С такой позиции даже поле проблематично разглядеть, не то что футболистов.
Всё дело в конструкции самого стадиона. Он предназначен не только для футбола, но и для проведения легкоатлетических соревнований. И огромное пространство под дорожки для бега только отдаляло зрителей от футбольного действа.
Поэтому негодование известного английского журналиста Гари Линекера вполне можно понять: "Нужно было проделать весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но, когда сидишь на своём месте, ты вовсе не намного ближе к полю, чем если бы остался дома".
You travel all that way to watch a European final and when you sit in your seat you’re not much closer to the pitch than when you left home.— Gary Lineker (@GaryLineker) 29 мая 2019 г.
3,000 miles and 3,000 euros.— ESPN UK (@ESPNUK) 29 мая 2019 г.
How’s the view?#EULFinal pic.twitter.com/VVsvnf5I1S
Атмосфера предсезонного турнира
Не секрет, что в Англии умеют по-настоящему болеть футболом. Россия ощутила это во время ЧМ-2018, когда англичане, запуганные местной прессой, не побоялись приехать на мундиаль и устраивали шоу везде, где только ни находились. Они постоянно пели и всячески гнали свою команду вперёд.
В Баку такого массового выезда не случилось, из-за чего страдало и аудиальное оформление игры. Болельщики просто-напросто молчали: ни тебе песен, ни кричалок. Эмоции были слышны только во время голов. Но они случились лишь во втором тайме, а вот в первом была почти полная тишина. Так обычно бывает на предсезонных турнирах.
Wait, somebody scored? #UELfinal pic.twitter.com/z7qwB0yte0— Goal (@goal) 29 мая 2019 г.
Кажется, что это шутка — просто забавная гипертрофированность. Но нет...
😴 And there's been a goal in the Europa League final...— The Sportsman (@TheSportsman) 29 мая 2019 г.
📹 @ConnorParker10 pic.twitter.com/tnQVsilxbe
Странная телекартинка
Негодовали даже телезрители. Всё дело в непривычной телекамере, которая удобнее для просмотра тактических ухищрений, чем непосредственно для футбола: она находится намного выше, чем обычно. Тут опять виновата конструкция самой арены.
В Сети, конечно, принялись это высмеивать.
Fans arriving for the Europa League final in Baku. pic.twitter.com/aomGhUSQ66— Football Away Days (@AwayDayFooty) 29 мая 2019 г.
Обзор многим напомнил старые компьютерные игры.
29 мая 2019 г.
Honestly surprised UEFA didn't opt for this TV camera angle given the amount of empty seats in the stadium. #UELFinal pic.twitter.com/d1fSZK94jO— FootballJOE (@FootballJOE) 29 мая 2019 г.
История с Мхитаряном
И это не говоря уже о том, как вышло с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном, который решил не ехать в Баку. Ему гарантировали полную безопасность в Азербайджане, но если журналистов и болельщиков не пускали на стадион с майкой "Арсенала" с фамилией игрока, то пропустили бы его самого?
Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соотвествии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее. #UELF2019 #Arsenal pic.twitter.com/u7Y9mZ8KDA— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 29 мая 2019 г.
Печальный итог
Финал в Баку получился, мягко говоря, неоднозначным. Явно понравился он местным болельщикам и футболистам "Челси". Конечно, они ведь всё-таки взяли трофей. А вот у мирового футбольного сообщества ничего, кроме стыда, грусти и иногда даже злости, от этого матча не осталось. Искренне хотелось бы сказать: "Мерси, Баку!", но язык как-то не поворачивается. Остаётся надеяться, что, во-первых, с финалом Лиги чемпионов такой истории не приключится, а во-вторых, что УЕФА сделает выводы из этого провала.
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