Баку, не мерси. Почему финал Лиги Европы — это стыд

В Баку состоялся долгожданный еврокубковый финал. Если вы его не видели, а просто знаете, что "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1), то у вас не возникнет никаких мыслей о неудавшемся празднике футбола. Однако он таким и был: множество пустых мест, плохой обзор и атмосфера предсезонного турнира. Лайф — о том, почему бакинский финал провалился.

В Испании будет проходить финал Лиги чемпионов, однако чувство испанского стыда у многих болельщиков по всему миру вызвал азербайджанский финал другого еврокубкового турнира — Лиги Европы. Когда главный тренер "Ливерпуля" выражал сомнения в правильности решения УЕФА провести матч в Баку, его тут же закидали бакинскими помидорами и даже окрестили нацистом. Однако немец был абсолютно прав: финал Лиги Европы в Баку оказался провалом.

Куча пустых мест на трибунах

В официальном превью к финалу Лиги Европы сайт УЕФА был уверен, что этот матч станет самой посещаемой битвой за трофей в истории турнира. И такой прогноз было чем подкрепить: Олимпийский стадион в Баку вмещает почти 70 тысяч зрителей!

— Нет никаких сомнений, что будет побит рекорд посещаемости финала, установленный в 1999 году в Москве, — говорится на сайте УЕФА.

Однако что мы увидели на деле? Фанаты "Арсенала" и "Челси" вернули более шести тысяч билетов назад, УЕФА обещал их реализовать среди азербайджанских фанатов. Но этого, очевидно, не случилось. Более того, и те билеты, которые находились в свободной продаже, тоже не были реализованы. Стадион в итоге был заполнен лишь на 75%: согласно официальным данным, на игре присутствовали 51 370 зрителей. И это было отлично видно по характерным "проплешинам" на отдельных секторах.

Ужасный обзор

Но даже те фанаты, которые сумели добраться до трибун, несмотря на дорогие авиабилеты, малую пропускную способность аэропорта и хромающую логистику, тоже явно были не в восторге от вида со своих мест. С такой позиции даже поле проблематично разглядеть, не то что футболистов.

Всё дело в конструкции самого стадиона. Он предназначен не только для футбола, но и для проведения легкоатлетических соревнований. И огромное пространство под дорожки для бега только отдаляло зрителей от футбольного действа.

Поэтому негодование известного английского журналиста Гари Линекера вполне можно понять: "Нужно было проделать весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но, когда сидишь на своём месте, ты вовсе не намного ближе к полю, чем если бы остался дома".

You travel all that way to watch a European final and when you sit in your seat you’re not much closer to the pitch than when you left home. — Gary Lineker (@GaryLineker) 29 мая 2019 г.

Атмосфера предсезонного турнира

Не секрет, что в Англии умеют по-настоящему болеть футболом. Россия ощутила это во время ЧМ-2018, когда англичане, запуганные местной прессой, не побоялись приехать на мундиаль и устраивали шоу везде, где только ни находились. Они постоянно пели и всячески гнали свою команду вперёд.

В Баку такого массового выезда не случилось, из-за чего страдало и аудиальное оформление игры. Болельщики просто-напросто молчали: ни тебе песен, ни кричалок. Эмоции были слышны только во время голов. Но они случились лишь во втором тайме, а вот в первом была почти полная тишина. Так обычно бывает на предсезонных турнирах.

Кажется, что это шутка — просто забавная гипертрофированность. Но нет...

😴 And there's been a goal in the Europa League final...



📹 @ConnorParker10 pic.twitter.com/tnQVsilxbe — The Sportsman (@TheSportsman) 29 мая 2019 г.

Странная телекартинка

Негодовали даже телезрители. Всё дело в непривычной телекамере, которая удобнее для просмотра тактических ухищрений, чем непосредственно для футбола: она находится намного выше, чем обычно. Тут опять виновата конструкция самой арены.

В Сети, конечно, принялись это высмеивать.

Fans arriving for the Europa League final in Baku. pic.twitter.com/aomGhUSQ66 — Football Away Days (@AwayDayFooty) 29 мая 2019 г.

Обзор многим напомнил старые компьютерные игры.

Honestly surprised UEFA didn't opt for this TV camera angle given the amount of empty seats in the stadium. #UELFinal pic.twitter.com/d1fSZK94jO — FootballJOE (@FootballJOE) 29 мая 2019 г.

История с Мхитаряном

И это не говоря уже о том, как вышло с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном, который решил не ехать в Баку. Ему гарантировали полную безопасность в Азербайджане, но если журналистов и болельщиков не пускали на стадион с майкой "Арсенала" с фамилией игрока, то пропустили бы его самого?

Поставил эксперимент и попробовал пройти на стадион с майкой Мхитаряна в рюкзаке. Отобрали на входе и сказали, что в соотвествии с правилами правительства Азербайджана это запрещено. Либо с майкой к друзьям, либо на стадион без нее. #UELF2019 #Arsenal pic.twitter.com/u7Y9mZ8KDA — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 29 мая 2019 г.

Печальный итог

Финал в Баку получился, мягко говоря, неоднозначным. Явно понравился он местным болельщикам и футболистам "Челси". Конечно, они ведь всё-таки взяли трофей. А вот у мирового футбольного сообщества ничего, кроме стыда, грусти и иногда даже злости, от этого матча не осталось. Искренне хотелось бы сказать: "Мерси, Баку!", но язык как-то не поворачивается. Остаётся надеяться, что, во-первых, с финалом Лиги чемпионов такой истории не приключится, а во-вторых, что УЕФА сделает выводы из этого провала.