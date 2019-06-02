10 самых незабываемых пенальти в истории футбола

2 июня 1891 года в футболе ввели пенальти. С тех пор 11-метровых ударов было исполнено неисчислимое количество. Мы решили вспомнить самые незабываемые и курьёзные.

Самый драматичный пенальти

Не забитый пенальти итальянца Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года в ворота сборной Бразилии, без сомнения, видел практически каждый. Тогда поединок в дополнительное время закончился со счётом 0:0 и всё решала серия пенальти. И важнейший удар, который мог изменить исход матча, достался Баджо, но он нелепо отправил мяч выше ворот... Этот пенальти ему припоминают всю жизнь.

Эффектный пенальти Кройфа

В 1982 году легенда мирового футбола Йохан Кройф пошёл к точке, по свистку отдал мяч партнёру, сам приблизился к линии ворот и с ответного паса закатил мяч в сетку. Выглядело эффектно!

Пенальти после падения

В матче между сборными Мальдив и Афганистана футболист Ашад Али решил разбежаться перед тем, как пробить по мячу, но поскользнулся и упал. Правда, он не растерялся, быстро поднялся и поразил ворота противника.

Мистический пенальти

В футболе бывают разные матчи. Так вот один из самых удивительных произошёл между командами "Бангкок Спортс Клаб" и "Сатри Ангтхонг". Перед решающим пенальти счёт на табло был 19:19. Мяч после удара игрока бангкокского клуба угодил прямо в перекладину и отскочил вперёд. Пока вратарь отмечал победу, мяч просто волшебным образом залетел в ворота!

Пенальти пяткой

В истории футбола есть и пенальти, забитый пяткой. Сделал это игрок сборной ОАЭ Зеяб Авана в 2011 году в матче против Ливана. Счёт и так был в пользу его команды (5:2), но он, откровенно издеваясь над противником, после свистка развернулся и забил пяткой.

Суперпенальти Зидана с отскока

На чемпионате мира 2006 года лидер сборной Франции Зинедин Зидан забил суперпенальти в ворота Джиджи Буффона. И пусть не с первого раза стало понятно, что мяч пересёк линию, счёт в финальном матче всё же был открыт. А уже после случился тот самый удар Зидана головой в грудь Матерацци.

Пенальти без бутсы

Во время тренировки бывший игрок "Зенита" Халк отправил мяч в ворота своего тогда ещё одноклубника Юрия Лодыгина со второго удара. При первом же ударе у него с ноги слетела бутса. И пусть этот 11-метровый случился не в официальном матче, видео с ним облетело все социальные сети.

Дружеский пенальти

Форвард "Барселоны" Лионель Месси дружит с уругвайцем Луисом Суаресом не только вне поля. Так, во время матча с "Сельтой" Лео обманул голкипера и, стоя у точки, сделал пас на друга, который и забил.

В российском чемпионате, кстати, таких пенальти тоже хватает. Вот, к примеру, Павел Мамаев и Фёдор Смолов в "Краснодаре" делали также.

Проклятый пенальти

Легендарный бразилец Роналдиньо пробил неточно в матче с англичанами. И даже при добивании никто так и не смог отправить мяч в ворота. Он был словно заколдован.

Нога Бога!

Тут все слова будут лишними. Вспоминаем пенальти, который трудно забыть. Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала домашнего мирового первенства против Испании отразил два пенальти и последний — шикарно отбив ногой. Её так и прозвали — "нога Бога".

Осторожно! Можно не сдержать слёз от ностальгии.