Ещё больше гастарбайтеров. Кому выгоден новый лимит на легионеров в РПЛ?

В РФС продолжают обсуждать изменение лимита на легионеров в чемпионате страны. Пока специалисты не определились между двумя рабочими вариантами, но ясно одно: ограничение на количество иностранных футболистов будет ослаблено. Лайф пообщался с экспертами из разных футбольных сфер и выяснил, кто выиграет от изменений в схеме лимита.

Сейчас в России действует схема лимита 6+5, которая означает, что одновременно на поле может находиться не более шести иностранных футболистов. Её впервые применили в сезоне 2015/16, и она скоро останется в прошлом: в 2020 году нас ждёт новый лимит. Каким он будет?

Рабочих варианта два:

8+17;

10+15.

Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом Президент РФС Александр Дюков Фото © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Оба они будут работать так, что считать иностранцев на поле перед проведением замены главным тренерам больше не придётся. Теперь можно будет один раз озаботиться количеством легионеров в заявке на сезон и больше об этом не переживать, выпуская на поле кого угодно.

Лимит в том виде, в котором он существует сейчас, всегда вызывал огонь критики, но и плюсы от него тоже есть. Например, два стабильных игрока сборной России — защитник Марио Фернандес и вратарь Маринато Гильерме — явные "дети лимита". Если бы его не существовало, вряд ли бы бразильцы (тут ещё стоит вспомнить об Ари, который тоже успел сыграть за сборную) стали получать российские паспорта.

Одного из этих футболистов привёз в Россию Руслан Нигматуллин — бывший вратарь "Локомотива" и сборной России, который теперь стал футбольным агентом. Однако сейчас он решил отказаться от работы с иностранцами и больше ратует за российских игроков.

Я за отечественного производителя. Видеть наш чемпионат только из иностранных игроков мне бы не хотелось. Нужен разумный баланс Руслан Нигматуллин, футбольный агент Фото © Instagram / ruslan_nigmatullin

— Я за отечественного производителя, как говорится. Не во всём, конечно, ведь хорошие легионеры нам не помешают. Но видеть наш чемпионат только из иностранных игроков мне бы тоже не хотелось. Нужен разумный баланс. Какой из предложенных вариантов поможет его соблюсти, предсказать не берусь. Здесь пересекается много интересов. Хочется, чтобы наш чемпионат был усилен игроками высокого класса, но чтобы и российские игроки имели возможность проявить себя и добраться до самого верха. Наша задача — помочь.

Гильерме и Фернандес полезны и чемпионату, и сборной, но они скорее исключения из правил. Я бы хотел, чтобы у нас не возникало потребности натурализовывать игроков, это всё-таки вынужденная мера, — сказал Лайфу Руслан Нигматуллин.

Новый лимит — это новая головная боль для футбольных клубов. О схеме 10+15 говорили и пять лет назад, однако буквально за три дня до старта сезона 2015/16 утвердили существующий формат, хотя футбольные клубы уже укомплектовались под другую схему.

По мнению бывшего капитана "Зенита" Алексея Игонина, который ныне является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, главная проблема любого лимита состоит именно в системности принятия решений.

Без искусственного выращивания у нас помидоры не растут, а как будут футболисты расти? Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин Фото © РИА "Новости" / Александр Гальперин

— У нас как-то ходили разговоры о том, чтобы вообще не ограничивать присутствие легионеров. Это была бы большая проблема для российских игроков, потому что в "Зените" или "Спартаке" могло бы тогда по 10 иностранцев выходить, всё ради результата. Без искусственного выращивания у нас помидоры не растут, а как будут футболисты расти? Нужна стратегия. А пока получается, что мы выстраиваем отношения с одним президентом, у него одно направление, потому происходят изменения — и всё заново. Если мы сейчас резко что-то поменяем, проблемы будут большие с иностранцами, у которых контракты не подписаны.

Необходимо выстроить стратегию на ближайшие 10 лет и её придерживаться, чтобы все понимали правила игры. Как командам и футболистам планировать своё будущее? А то опять будем рассуждать: шесть легионеров или десять в следующем сезоне. Почему мы не рассуждаем хотя бы на пять лет вперёд? У нас не все футбольные клубы могут даже прогнозировать, доиграют ли они до конца сезона. Должна быть стратегия, и пусть команды под неё подстраиваются, а не наоборот: сейчас мы высчитываем, как новый лимит повлияет на клуб, — пояснил Лайфу Алексей Игонин.

Если лимит будет ослаблен, футбольные клубы смогут покупать больше легионеров. Однако это только де-юре. Де-факто же в прошедшем сезоне "Зенит" заявил 13 иностранцев, а "Рубин" — лишь двух. То есть лишние права могут создать дисбаланс в лиге, когда клубы побогаче смогут превосходить не столь финансово благополучных конкурентов на трансферном рынке.

Но, по мнению футбольного функционера Андрея Червиченко, который ещё в долимитные времена активно покупал иностранцев в "Спартак", приобретение как можно большего числа легионеров — не панацея для клубов РПЛ. Диспозиция "иностранный футболист всегда сильнее российского" уже неактуальна, поскольку в нашем чемпионате по-настоящему качественных легионеров не так и много.

У нас не всегда берут легионеров высокого качества, признанных в Европе, в основном пытаются как-то угадать. А потом, когда хозяин спрашивает, разводят руками и говорят: "Ну, не шмогла я" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко Фото © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

— Я считаю, что россиян точно на поле должно быть больше, именно полевых, с вратарём ещё как-то можно "поиграть". А в поле россиян должно быть человек шесть. Хороших легионеров во всём составе должно быть не больше шести-семи человек. Даже если сейчас посмотреть на наши команды, то в каждой не больше пяти по-настоящему качественных иностранцев.

Иностранец не всегда лучше русского игрока. У нас не всегда берут легионеров высокого качества, признанных в Европе, в основном у нас пытаются как-то угадать. А потом, когда хозяин спрашивает, разводят руками и говорят: "Ну, не шмогла я". У "Спартака" это вообще постоянно происходит.

Я думаю, что все эти изменения не особо скажутся на нашем футболе, больше они скажутся на кошельках тех, кто хочет на этом зарабатывать. И речь не обязательно об агентах, они-то своим делом занимаются. Тут скорее про тех, кто распределяет средства и должен больше заботиться о наполняемости команды хорошими игроками, а не о своём кошельке. Нечистоплотные менеджеры — вот где проблема.

Я думаю, что нужно ужесточать лимит, так будет лучше. Ведь по клубам это не ударит, всегда ведь можно натурализовать, как это было с Фернандесом, Гильерме и Ари. Для белорусов уже ограничение сняли, нужно то же самое делать с выходцами из других стран СНГ.

Для руководителя команды лимит — это не особая проблема, если ты пришёл не на год-два, а на долгий срок. Тогда ты уже заранее предвидишь образование "дыр" в составе и закрываешь их заблаговременно. Всё равно изобилия качественных легионеров у нас в чемпионате нет. Может быть, в "Зените" ещё как-то. Остальное — беда и слёзы, — подытожил в беседе с Лайфом Андрей Червиченко.

В итоге мы через сезон точно получим новую схему лимита, которая однозначно расширит присутствие иностранцев в чемпионате России. Как это скажется на клубах, пока вопрос, но ответ находится на поверхности. Чемпионом в этом году стал "Зенит", который за одно только зимнее трансферное окно купил трёх иностранцев, в итоге сыгравших решающую роль в завоевании золотых медалей. А что будет, когда ограничение станет ещё слабее?