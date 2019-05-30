Нигматуллин: Я привёз в Россию Гилерме, теперь ищу таланты внутри страны

Известный в прошлом футбольный вратарь рассказал Лайфу о возвращении к агентской деятельности.

Бывший голкипер московских "Спартака" и "Локомотива", а также сборной России Руслан Нигматуллин стал футбольным агентом. Ранее он уже частично занимался этой деятельностью и сейчас решил к ней вернуться.

— Да, я вернулся к агентской деятельности. Работаю в компании Марко Трабукки и Тимура Гурцкая. Моё направление — внутренний рынок. Раньше я больше занимался иностранцами, например, 12 лет назад привёл в "Локомотив" Маринато Гилерме, который теперь является вратарём сборной России. Сейчас я ищу таланты внутри страны, — рассказал Лайфу Руслан Нигматуллин.

Маринато Гилерме в 2007 году стал первым бразильским вратарём в российском футболе, перейдя в "Локомотив" из "Атлетико Паранаэнсе". В 2015-м он получил российское гражданство, перестав считаться легионером. В 2016 году впервые получил вызов в сборную России.