5 причин, почему "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов

Причина № 1. "Ливерпуль" проводит лучший сезон
We never do, Mo! 💪#AllezAllezAllez pic.twitter.com/B0oTiXWRc7— Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.
"Ливерпуль" проводит один из лучших сезонов в своей истории. По итогу Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа набрали рекордное количество очков — 97, потерпев всего одно поражение. Но даже с таким результатом они стали серебряными призёрами, уступив "Манчестер Сити" с разницей в одно очко. И это настоящая сенсация года!
Скрасить такое спортивное недоразумение может кубок Лиги чемпионов над головой. И ливерпульцы уж точно такое постараются не упустить.
Причина № 2. Клопп знает, как обыгрывать "Тоттенхэм"
Что может быть правдивее статистики? В этом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл команду Маурисио Почеттино с одинаковым счётом 2:1. В целом при Клоппе "Ливерпуль" играл девять раз. И лишь единожды шпоры смогли победить.
Ну а что скажете против такого? Всего "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" встречались 170 раз. На счету первых 79 побед, а у шпор — 48. Мерсисайдцы забили команде из северного района Лондона 266 голов, а "Тоттенхэм" им — 195.
Причина № 3. У "Ливерпуля" лучшие бомбардиры
Лучшими бомбардирами АПЛ в этом году стали игроки именно "Ливерпуля" Мохаммед Салах и Садио Мане. Они оба забили по 22 гола. В Лиге чемпионов на их счету по четыре мяча. И, конечно, все теперь ждут от них голевой феерии в финале.
Причина № 4. Наличие козыря Фирмино
Накануне матча стало известно, что в заявку попал центрфорвард Роберто Фирмино, который пропустил полуфинал с "Барселоной" из-за травмы. И для "Ливерпуля" это просто прекрасная новость. Ведь именно Фирмино дважды в сезоне забил "Тоттенхэму".
Также на его счету и четыре гола в ЛЧ. Забьёт ли бразилец в финале?
Причина № 5. Необходимо реабилитироваться за прошлый финал
В прошлом году команда Клоппа проиграла в финале мадридскому "Реалу" (1:3) по большей части из-за ошибок молодого голкипера Лориса Кариуса. Но мерсисайдцы решили вопрос с позицией вратаря, купив Алисона за 62,5 млн евро (он стал самым дорогим вратарём в истории, но на короткое время — пока "Челси" не купил Кепу за 80 млн евро).
Плюс "Ливерпуль" уже сделал яркий камбэк, обыграв в полуфинале "Барселону" дома (4:0) после поражения в первом матче (0:3). Пора бы и реабилитироваться за прошлогодний финал!
Лига чемпионов, финал.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм".
1 июня, 22:00.
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