UFC в Швеции: возвращение Густафссона и дебют россиянина Хандожко

1 июня на арене Ericsson Globe в Стокгольме состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153, в главном бою которого местный любимец Александр Густафссон разделит клетку с американским бойцом Энтони Смитом. Примечательно, что будущие соперники проиграли в своих предыдущих поединках "тирану" полутяжёлого дивизиона Джону Джонсу.

Для шведа встреча с Джонсом стала второй в карьере. В 2013 году Александр (18-5-0) вошёл в историю UFC как первый боец, чуть было не выигравший у Супермена. Действительно, в том сражении потомок славных викингов смог устроить Джону настоящую трёпку. Спустя пять с половиной лет бойцы вновь встретились в клетке, но на этот раз чемпион UFC не дал своему долговязому визави каких-либо шансов, нокаутировав европейца в третьем раунде. Для Густафссона это поражение прервало победную серию из двух поединков, в которых Маулер взял верх над Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой.

Энтони Смит (31-14-0) получил свой титульный шанс 2 марта 2019 года, неожиданно став следующим соперником Джонса. В бою с чемпионом Смит не смог предъявить реальных угроз, но в то же время запомнился фанатам как довольно терпеливый боец. На протяжении пяти раундов Джон испытывал волю и болевой порог Энтони различными комбинациями ударов рук, ног, колен и локтей, но претендент не собирался падать… Джонс выиграл по очкам.

До встречи с неоспоримым чемпионом боец по прозвищу Львиное Сердце шёл на винстрике из трёх побед над такими соперниками, как Рашад Эванс, Маурисио Руа и Волкан Оздемир.

Для обоих спортсменов поединок в Швеции станет возможностью вновь заявить о своих титульных амбициях, хотя сложно представить, что кому-то из болельщиков даже в отдалённом будущем может быть интересен бой победителя в данном противостоянии против Джонса. Слишком уж большая разница в классе между Джонсом и этими ребятами…

Соглавным событием вечера станет ещё один поединок в полутяжёлом весе, в котором сойдутся подававший некогда большие надежды швейцарец с турецкими корнями Волкан Оздемир и хозяин клетки Илир Латифи.

Волкан Оздемир (15-4-0) идёт на серии из трёх поражений, в ходе которой он уступил Даниэлю Кормье, Энтони Смиту и Доминику Рейесу. В 2017 году Волкан был главной надеждой полутяжёлого веса, нанеся поражения топам Овинсу Сент-Прю, Мише Циркунову и Джими Мануве. А затем его как будто сглазили…

Илир Латифи (14-6-0) после поражения действующему чемпиону Bellator в двух весовых категориях Райану Бейдеру в сентябре 2016 года одолел Тайсона Педро, Овинса Сент-Прю и уступил Кори Андерсону.

Латифи физически крепкий, крайне неудобный соперник для любого бойца. Несмотря на всё ещё большие авансы Оздемиру Илир Латифи может стать причиной увольнения швейцарца из UFC. Для Волкана этот бой — действительно борьба за выживание.

Турнир в Стокгольме станет дебютным в лучшей лиге мира для российского полусредневеса Сергея Хандожко (25-5-1), которому противостоять в этот вечер будет швед Ростем Акман (5-0-0). Довольно любопытное соперничество, особенно учитывая просто гигантскую разницу в профессиональном опыте бойцов.