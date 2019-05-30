"Крылья Советов" победили "Нижний Новгород" в первом матче за место в РПЛ

Самарские "Крылья Советов" победили "Нижний Новгород" со счётом 3:1 в первом матче за место в Российской премьер-лиге. У команды Миодрага Божовича с пенальти отличился Антон Зиньковский, а также Роман Шишкин. У подопечных Дмитрия Черышева забили Даниил Фомин, автогол на свой счёт записал Виталий Федорив.

Ранее "Уфа" обыграла "Томь" со счётом 2:0 в первой встрече за право остаться в элитном дивизионе.

Ответные поединки состоятся 2 июня.

РПЛ. Стыковые матчи.

"Нижний Новгород" — "Крылья Советов" — 1:3.

Голы: Фомин 23' (1:0, пенальти), Федорив 65' (1:1, автогол), Зинковский 90+2' (1:2), Шишкин 90+5' (1:3).