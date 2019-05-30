ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" сразятся за Кубок "Матч Премьер"

Четыре российских клуба — ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" — примут участие в Кубке "Матч Премьер", который пройдёт в Австрии с 26 июня по 4 июля.

Команды сыграют по одному кругу друг с другом. За победу в основное время команда получит три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно. Победителем станет тот клуб, который наберёт больше всего очков.