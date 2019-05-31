Обращение Басты и песни Пелагеи. Как чествовали ЦСКА

В Москве состоялась торжественная церемония, на которой хоккеистам ЦСКА были вручены золотые медали и Кубок чемпионов России.

В Москве прошло торжественное вручение золотых медалей и Кубка чемпионов России хоккеистам ЦСКА. Праздничный вечер решено было провести в новом доме красно-синих на арене ЦСКА. Руководство армейцев отказалось от идеи проводить парад чемпионов на автобусе под открытым небом по улицам Москвы и, нужно отметить, не прогадало. В четверг в столице шли сильные ливни, и вряд ли в такую погоду хоккеистам и болельщикам было бы комфортно праздновать чемпионство на улице. А вот на своей новенькой арене, где армейцы весь сезон и шли к своему триумфу, царила уютная атмосфера.

Болельщиков, к слову, для буднего вечера собралось немало. Они начали подходить за час до старта мероприятия. Как и на домашние игры ЦСКА в этом сезоне, поздравить армейцев шли целыми семьями. Арену полностью заполнить им не удалось, но перед входом на стадион не покидало ощущение, что идёшь не на торжественный вечер, а на хоккейный матч.

Начало мероприятия было намечено на 19:00, однако оно затянулось минут на сорок. Открыли церемонию ведущие вечера Дмитрий Губерниев и Софья Тартакова. После пламенных речей Губерниева под громкие аплодисменты на специально установленную круглую сцену поднялись хоккеисты ЦСКА. Сопровождали их юные воспитанники армейской школы. В этот момент прозвучало первое поздравление: руководство клуба, тренерский штаб и хоккеистов поздравил давний болельщик армейцев рэпер Баста. Правда, сделал он это с экрана большого монитора, так как не смог присутствовать на празднике лично.

Баста из-за концертного тура не смог присутствовать на церемонии закрытия сезона, но всё равно поздравил армейцев с победой! МЫ ЦСКА! 🔴🔵 pic.twitter.com/aygXO8XMZN — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 30 мая 2019 г.

После приветствия болельщиков хоккеисты заняли свои места возле сцены, и началось то, ради чего все, собственно, и собрались, — вручение призов, золотых медалей и Кубка чемпионов России.

В номинации "Армейская стена" приз достался вратарю Илье Сорокину, который страж ворот ЦСКА получил из рук прославленного в прошлом голкипера красно-синих Владислава Третьяка.

— Как здорово, что все собрались сегодня, — обратился Сорокин к болельщикам. — Мы очень долго шли к этой победе и наконец достигли цели. Хочу сказать спасибо партнёрам, вот этим ребятам в голубых пиджаках. На самом деле они отлиты из стали, они доказали это своей игрой. Играли не только за себя, но и за своего партнёра. Очень помогали мне. В этом сезоне мы обрели новый дом, нас очень тепло приняли на новой арене. Спасибо всем болельщикам, — сказал Сорокин со сцены.

Приз "Крепкая броня" получил защитник Алексей Марченко. Алексей был немногословен, похвалив партнёров по команде и сказав спасибо болельщикам.

Алексей Марченко получает приз «Крепкая броня» pic.twitter.com/VLCaemV9JI — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 31 мая 2019 г.

Ветеран ЦСКА и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов наградил лучшего нападающего армейцев. В номинации "Рыцарь атаки" победу одержал Михаил Григоренко. Также свои награды получили и другие представители команды. Врач Дмитрий Кондрашин был награждён призом в номинации "На страже здоровья", Игорю Перескокову досталась награда "Золотые руки", а Алексею Попову — "За верность хоккею".

— Спасибо руководству ЦСКА, что даёте шанс ещё поиграть. Спасибо команде, что не даёте стареть. Спасибо моей семье, которую я люблю. Спасибо болельщикам, вы у нас — как шестой игрок, — сказал Попов.

Александр Попов получает приз «За верность хоккею» pic.twitter.com/zjgXkHXgh8 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 31 мая 2019 г.

Далее хоккеисты ЦСКА в полном составе вновь поднялись на сцену, где им вручили золотые медали и Кубок чемпионов России, после чего с торжественной речью выступил президент ФХР Владислав Третьяк.

— Для меня большая честь выступить от имени ФХР, от имени миллионов болельщиков, от ветеранов хоккея. ЦСКА — достойный чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Это заслуга попечительского совета, руководства, тренеров и игроков. Большое спасибо и от сборной России, которая выиграла бронзовые медали, шести игрокам ЦСКА, которые были в национальной команде. Надеюсь, что в следующем году ЦСКА даст больше игроков в сборную, а она нас порадует золотыми медалями, — заявил Третьяк.

Вручение Кубка Чемпионов России pic.twitter.com/GosyJCJ1LD — Сергей Расто (@rasto1023) 31 мая 2019 г.

После официальной церемонии состоялся концерт, в котором приняли участие звёзды российской эстрады. Армейцев поздравили хор Турецкого, Пелагея, Валерий Меладзе, Георгий Лепс и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Жена нападающего Ивана Телегина Пелагея удостоилась специального приза от армейской команды, а в промежутке своего выступления рассказала болельщикам, как они с Иваном дома обсуждают тактику на игру.

Пелагея рассказала, как со своим мужем Иваном Телегиным обсуждает тактику на игру pic.twitter.com/9brEksvstg — Сергей Расто (@rasto1023) 31 мая 2019 г.

Завершился торжественный вечер гимном Российской Федерации в исполнении Григория Лепса. Но пришедших на арену ЦСКА болельщиков ждал ещё один сюрприз. На улице возле ледового дворца была сооружена специальная сцена, на которую были выставлены все четыре кубка, завоёванные армейцами в этом сезоне: Кубок Гагарина, Кубок чемпионов России, Кубок Континента и кубок за победу в дивизионе Тарасова. Каждый желающий мог сфотографироваться с трофеями. Правда, для этого нужно было отстоять в очереди, но это поклонников ЦСКА никак не смущало.

Болельщики ЦСКА фоткаются с трофеями pic.twitter.com/ShGOZ9Ap1H — Сергей Расто (@rasto1023) 31 мая 2019 г.

Сезон для ХК ЦСКА официально завершён. Он получился для армейцев суперудачным. Спустя 30 лет ЦСКА вновь лучший клуб страны. Команде впервые в истории удалось завоевать Кубок Гагарина. Теперь хоккеистам нужно хорошо отдохнуть, ведь не за горами новый чемпионат КХЛ. Вратарь Илья Сорокин рассказал, чем займётся в ближайшее время.

— Планы на ближайшее время — отдохнуть, восполнить запас энергии, сил, эмоций, восстановить здоровье и начать готовиться к новому сезону.